Активист Афияддин Мамедов завершил голодовку

05 августа 2023, 21:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Член правления движения «Демократия 1918» Афияддин Мамедов, арестованный за неподчинение полиции, прекратил голодовку после того, как ему было обеспечено право на телефонные разговоры, сообщил соратник активиста.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа член правления движения "Демократия 1918" (D-18) Афияддин Мамедов, который возглавляет Конфедерацию профсоюзов при этой организации, был задержан силовиками. Соратники Мамедова связали задержание с его профсоюзной деятельностью. В полиции сообщили, что Мамедов арестован на 30 суток. Защита выяснила, что в отношении Мамедова вынесены два судебных решения: о штрафе на 500 манатов (около 300 долларов США) за "невыполнение требований в связи исполнением решений суда и иных органов" и об аресте на 30 суток за "неподчинение законным требованиям полиции". В знак протеста 2 августа Мамедов объявил голодовку, он также требовал соблюдать его право на телефонные звонки. Защита подала апелляцию на решение об аресте и жалобу на задержание Мамедова и присуждение ему штрафа.

Мамедов подвергался преследованиям и ранее. В феврале 2023 года суд в Баку арестовал его на 30 суток после акции в поддержку активиста Бахтияра Гаджиева, признав виновным в мелком хулиганстве. В ноябре 2022 года Афияддин Мамедов был арестован на 30 суток по обвинению в неподчинении силовикам. Он заявил, что был избит силовиками после задержания.

Сегодня Афияддин Мамедов прекратил голодовку, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» председатель движения «Демократия 1918» Ахмед Мамедли.

«Сегодня наконец Афияддину обеспечили возможность связаться с нами по телефону. После наших настойчивых просьб Афияддин согласился прекратить голодовку, тем более что частично его требования были выполнены - обеспечено право на телефонные разговоры. Продолжение голодовки несло риски для здоровья Афияддина, поскольку у него почечная болезнь», - отметил Мамедли.

Голодовка не успела вызвать серьезных последствий для организма Афияддина Мамедова, сообщил Ахмед Мамедли. «Самочувствие у Афияддина нормальное. Он сохраняет бодрость духа. Он просил принести ему некоторые вещи, мы доставим их в изолятор», - рассказал соратник арестованного активиста.

Активисты движения «Демократия 1918» намерены продолжать борьбу за права Афияддина Мамедова. «На следующей неделе должно состояться рассмотрение апелляционной жалобы на арест Афияддина», - сообщил Мамедли.

По версии полиции, Мамедов "был задержан в связи с объявлением его в розыск из-за неуплаты долговых обязательств, установленных судом". Об этом ранее сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана Ибрагим Амирасланлы.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.