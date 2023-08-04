Азербайджанский активист Мамедов объявил голодовку

04 августа 2023, 00:58

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Член правления движения "Демократия 1918" Афияддин Мамедов, находящийся под арестом, объявил голодовку. Он требует отмены решений об аресте и штрафе, а также звонков родным.

Как писал "Кавказский узел", вечером 1 августа член правления движения "Демократия 1918" (D-18), председатель Конфедерации профсоюзов при этой организации Афияддин Мамедов был задержан силовиками. Его соратники предположили, что он задержан в связи с профсоюзной деятельностью, и в частности, акцией протеста курьеров. В МВД Азербайджана сообщили, что Мамедов арестован в административном порядке на 30 суток. Адвокат заявила о намерении обжаловать арест, так как заседание суда было проведено без участия защиты.

Мамедов подвергался преследованиям и ранее. В феврале 2023 года суд в Баку арестовал его на 30 суток после акции в поддержку активиста Бахтияра Гаджиева, признав виновным в мелком хулиганстве. В ноябре 2022 года Афияддин Мамедов был арестован на 30 суток по обвинению в неподчинении силовикам. Он заявил, что был избит силовиками после задержания.

Адвокат Зибейда Садыгова 3 августа встретилась с Мамедовым в пункте содержания арестованных в административном порядке МВД Азербайджана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель движения "Демократия -1918" Ахмед Мамедли. " 2 августа в отношении Афияддина были вынесены два судебных решения. По одному из них он был оштрафован на 500 манатов (около 300 долларов), по другому - арестован на 30 суток. В знак протеста Афияддин 2 августа объявил голодовку", - рассказал Ахмед Мамедли.

По его словам, Хатаинский районный суд Баку назначил Мамедову штраф в размере 500 манатов, признав его виновным в невыполнении требований в связи исполнением решений суда и иных органов (статья 528.1 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана). "Абсолютно необоснованное решение. Дело в том, что месяц назад против Афияддина было начато производство о неисполнении судебного решения по долговому обязательству. В 2019 году ему был начислен долг за неуплаченный налог, но стало известно об этом только этим летом. Его вызвали в отдел исполнения. То есть он пошел по первому вызову. Афияддин оплатил часть долга и заключил с отделом исполнения письменное соглашение, что остальную сумму долга будет погашать ежемесячно. Поэтому совершенно необоснованно, что теперь его оштрафовали за "невыполнение требования судебного исполнителя", - сказал Мамедли.

Поводом для задержания послужила задолженность по уплате налогов в связи с предпринимательской деятельностью Мамедова в 2017-2018 годах, долг за неуплаченный налог, который суд начислил в 2019 году, составил 3400 манатов (около 2050 долларов). О долге стало известно спустя четыре года, когда Афияддин участвовал в рабочей группе гражданского общества по защите прав жителей Союдлу, сообщил Мамедли. "Его уже тогда вызывали, хотели арестовать на 20 суток за неуплату долга. Но потом в отделе исполнения судебных решений согласились, что Афияддин будет по частям оплачивать этот долг. Афияддин оплатил 600 манатов (360 долларов) и далее должен был ежемесячно по частям погашать долг. Вопреки письменному соглашению его арестовали сейчас, что является подтверждением политических мотивов преследования, которое, в частности, связано с профсоюзной деятельностью и активным участием в работе нашего движения", - рассказал ранее Мамедли "Кавказскому узлу".

Кроме того, по его словам, 2 августа над Мамедовым состоялся еще один суд. "Ясамальский районный суд приговорил Афияддина к 30 суткам административного ареста, признав его виновным в неподчинении законным требованиям полиции (статья 535.1 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана). Это также абсолютно надуманное обвинение. Афияддина задержали на территории Хатаинского района возле станции метро "Ахмедли". А в протоколе написали, что он совершил правонарушение в Ясамальском районе", - отметил Мамедли.

На решение об аресте подана апелляционная жалоба, продолжил Мамедли. "Кроме того, адвокат подала жалобу в Хатаинский районный суд Баку на задержание Афияддина сотрудниками главного управления полиции города Баку и назначение штрафа. Рассмотрение этой жалобы назначено на 16.00 (15.00 мск) 4 августа. Когда состоится разбирательство по апелляционной жалобе, неизвестно", - сообщил Мамедли.

Он подчеркнул, что Мамедов проводит голодовку, требуя отменить судебные решения и обеспечить его право на телефонные звонки. "Афияддину не разрешают воспользоваться правом на телефонные разговоры", - сказал Мамедов.

Адвокат Зибейда Садыгова заявила, что в ходе судебных разбирательств права активиста были нарушены, и в частности он был лишен адвоката по выбору. "Хотя мы обращались и в полицию, и в Хатаинский суд с уведомлением, что я являюсь адвокатом Афияддина, но оба судебных заседания прошли без моего участия", - отметила адвокат.

Представители МВД Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

Мамедов "был задержан в связи с объявлением его в розыск из-за неуплаты долговых обязательств, установленных судом" и арестован на 30 суток, заявил ранее корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана Ибрагим Амирасланлы.

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