Азербайджанский активист Афияддин Мамедов арестован на 30 суток

02 августа 2023, 18:06

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Член правления движения "Демократия 1918" Афияддин Мамедов арестован в административном порядке на 30 суток из-за неисполнения налоговых обязательств, сообщили в МВД Азербайджана. Заседание суда было проведено без участия защиты, решение об аресте будет обжаловано, заявила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", вечером 1 августа член правления движения "Демократия 1918" (D-18), председатель Конфедерации профсоюзов при этой организации Афияддин Мамедов был задержан силовиками. Его соратники предположили, что он задержан в связи с профсоюзной деятельностью и в частности, акцией протеста курьеров.

Мамедов подвергался преследованиям и ранее. В феврале 2023 года суд в Баку арестовал его на 30 суток после акции в поддержку активиста Бахтияра Гаджиева, признав виновным в мелком хулиганстве. В ноябре 2022 года Афияддин Мамедов был арестован на 30 суток по обвинению в неподчинении силовикам. Он заявил, что был избит силовиками после задержания.

Афияддин Мамедов арестован в административном порядке на 30 суток, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана Ибрагим Амирасланлы.

По его словам, Мамедов "был задержан в связи с объявлением его в розыск из-за не уплаты долговых обязательств, установленных судом". "Материалы, собранные в отношении Афияддина Мамедова были направлены для рассмотрения в суд. Решением суда он арестован в административном порядке на 30 суток", - сказал представитель МВД в 16.15 (15.15 мск)

Адвокат Зибейда Садыгова не была извещена о времени судебного заседания, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава Движения "Демократия 1918" Ахмед Мамедли. "В суде адвокату сказали, что дело Мамедова не поступило еще на рассмотрение, в то время как МВД заявляет, что он уже арестован. Либо Мамедова вовсе не судили и сразу отправили в изолятор и постфактум оформят судебное решение. Либо его судили тайком, не поставив в известность его адвоката. Это грубое нарушение права на защиту. Арест Мамедова будет обжалован", - сказал Мамедли.

Мамедли сообщил, что поводом для ареста послужила задолженность по уплате налогов в связи с предпринимательской деятельностью Мамедова в 2017-2018 годах. "Афияддин в прошлом имел небольшой бизнес. Как он недавно узнал, в 2019 году суд начислил ему долг за неуплаченный налог на сумму примерно в 3400 манатов (около 2050 долларов). Об этом его почему-то поставили в известность спустя четыре года, только в июле. Причем это было, когда Афияддин участвовал в рабочей группе гражданского общества по защите прав жителей Союдлу. Его уже тогда вызывали, хотели арестовать на 20 суток за неуплату долга. Это было давлением на него. Но потом в отделе исполнения судебных решений согласились, что Афияддин будет по частям оплачивать этот долг. Афияддин оплатил 600 манатов (360 долларов) и далее должен был ежемесячно по частям погашать долг. Вопреки письменному соглашению его арестовали сейчас, что является подтверждением политических мотивов преследования, которое в частности связано с профсоюзной деятельностью и активным участием в работе нашего движения", - отметил Мамедли.

Зибейда Садыгова подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что суд был проведен без ее участия."Как только из полиции подтвердили задержание Афияддина Мамедова и сообщили, что дело будет направлено в Хатаинский суд Баку, я сразу же обратилась в этот суд. Около 15.30 (14.30 мск) мне сказали, что дело еще не пришло в суд. А менее чем через час МВД сообщило, что он арестован на 30 суток. Мы подадим апелляционную жалобу на арест", - отметила Садыгова.

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