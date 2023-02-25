Суд арестовал двух участников акции в поддержку Бахтияра Гаджиева

25 февраля 2023, 11:14

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Суд в Баку арестовал на 30 суток участников акции в поддержку активиста Бахтияра Гаджиева Афияддина Мамедова и Самира Султанова, признав их виновными в мелком хулиганстве. Еще один участник акции Рза Сафарсой оштрафован за нарушение общественного порядка.

Как сообщал "Кавказский узел", азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев, который помещен под арест, проводит многодневную голодовку. 20 февраля единомышленники Гаджиева провели у суда акцию с требованием его освобождения, не менее пяти человек были задержаны. На 21 февраля большинство активистов были отпущены, в полиции оставались Самир Султанов, Афияддин Мамедов и Рза Сафарсой.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Члена правления общественного движения "D-18" (Democracy 1918) Афияддина Мамедова и генерального директора движения "D-18" Самира Султанова Ясамальский районный суд Баку 21 февраля арестовал на 30 суток. Оба признаны виновными в мелком хулиганстве, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова.

Решение суда арестовать Мамедова и Султанова будет обжаловано, сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель движения "D-18" Ахмед Мамедли.

По его словам, в отделении полиции, где активисты содержались до суда, Мамедову и Султанову была предоставлена возможность позвонить родным. Они пожаловались, что в течение одного дня не получали воду и еду, и что полицейские отказались передать им теплую верхнюю одежду.

Один участник акции в поддержку Бахтияра Гаджиева председатель партии "Алов" Рза Сафарсой рассказал, что суд оштрафовал его. "Суд оштрафовал меня на 150 манат (около 88 долларов) за нарушение общественного порядка", – сказал Сафарсой корреспонденту "Кавказского узла".

Он пояснил, что судья не стал помещать его под арест поскольку Сафарсой является инвалидом. Активист также подчеркнул, что намерен обжаловать решение суда.

По его словам, он был задержан 20 февраля силовиками в гражданской одежде около Бакинского апелляционного суда, после участия в акции в поддержку активиста, во время которой он высказал критику в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Меня скрутили на дороге от Апелляционного суда, насильно усадили в машину, привезли в 26-е отделение полиции Ясамальского района Баку. Силовики вели себя грубо. В отделении в течение более двух суток пребывания там, несмотря на многочисленные требования, мне не позволили связаться с адвокатом", – сказал он.

Активист отметил, что не имеет претензий к полицейским. По его мнению они выполняют указания властей, в том числе Ильхама Алиева. "Алиев должен уйти, пока он не подаст в отставку, я буду бороться с Алиевым, который ведет страну в пропасть", – заявил Сафарсой.

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