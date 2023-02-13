Бахтияр Гаджиев пресек попытку принудительного введения лекарств

13 февраля 2023, 20:12

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Активисту Бахтияру Гаджиеву, проводящему 36-е сутки голодовку, в лечебном учреждении Пенитенциарной службы сегодня попытались принудительно поставить капельницу, но он воспротивился этому и заявил о недопустимости таких действий. Защита подала новое ходатайство о переводе Гаджиева под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", на 33-и сутки голодовки активист Бахтияр Гаджиев был госпитализирован в больницу Пенитенциарной службы Азербайджана. Адвокаты заявили, что Гаджиева хотят подвергнуть принудительному кормлению в больнице Пенитенциарной службы, хотя активист категорически возражает против такого вмешательства.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет тюрьмы.

Сегодня Гаджиева в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы посетил адвокат Агиль Лаидж. «Бахтияр Гаджиев в очень плохом состоянии. Сопротивляемость организма снижается. Бахтияр сильно ослаб, еле держится. У него сильные боли по всему телу, он страдает от бессонницы, продолжает худеть. Вес тела Гаджиева за последние сутки понизился еще на 200 граммов и сегодня составил 68,3 кг. С момента поступления в СИЗО, с 9 декабря 2022 года, он похудел на 16 кг 200 граммов. Пульс у него сегодня составлял 68 ударов в минуту, кровяное давление тоже низкое», - рассказал Агиль Лаидж корреспонденту «Кавказского узла».

Бахтияр Гаджиев по-прежнему отказывается от ввода ему лекарств. «Бахтияр сказал, что сегодня в Лечебном учреждении пытались ему принудительно поставить капельницу, но он решительно отказался. Бахтияр сказал им, что до полной потери им сознания никто не имеет права осуществить вмешательство в его организм против его воли», - продолжил Лаидж.

В воскресенье, 12 февраля, Гаджиева в Лечебном учреждении посетили представители аппарата омбудсмена, среди которых были врач и психолог. «Они интересовались состоянием Бахтияра Гаджиева. Он им вновь сказал, что пока его не освободят, не прекратит голодовку», - рассказал Агиль Лаидж.

Защита тем временем подала новое, уже четвертое, ходатайство о переводе Гаджиева под домашний арест. «В отношении Бахтияра Гаджиева происходит произвол, я бы сказал, «правовой террор». Человек для достижения справедливости, восстановления своих прав вынужден идти на голодовку, жертвовать своим здоровьем, но даже и после этого его не выпускают. Человек требует выполнения своих фундаментальных прав, и 36 дней на это никакой реакции», - подытожил Лаидж.

В Хатаинском районном суде подтвердили, что защита подала ходатайство о переводе Гаджиева под домашний арест и в ближайшие дни оно будет рассмотрено.

В Пенитенциарной службе воздержались от комментариев о голодовке Гаджиева, отметив лишь, что Гаджиев находится в Лечебном учреждении под постоянным медицинским наблюдением.

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