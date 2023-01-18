Бахтияр Гаджиев. Фото: https://m.zerkalo.az/bahtiyar-gadzhiev-arestovan-na-1-mesyats-20-dnej/

18 января 2023, 20:45

Бахтияр Гаджиев

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Азербайджанский политический активист, глава Института общественной политики. Известен критикой азербайджанских властей на международных форумах. Выдвигался кандидатом на выборах в парламент Азербайджана. Неоднократно подвергался задержаниям и аресту. 

Биография

Родился 28 марта 1982 года в селе Зод Басаркечерского района Армянской ССР 1.

В 2000 году с золотой медалью окончил Агдашскую частную турецкую среднюю школу.

Окончил в 2004 году бакалавриат по прикладной математике Бакинского государственного университета и магистратуру в Университете Хазар Баку. 

В 2005-2007 годах стал основателем и главой организации «AIESEC» в Азербайджане.

В 2005 году выступил на одном из пленарных заседаний 60-й сессии Генассамблеи ООН. 

Закончил в 2009 году магистратуру Школы менеджмента Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета по направлению «Государственная политика». В том же году стал соучредителем молодежного движения Азербайджана «Позитивные изменения».

Бахтияр Гаджиев – глава Института общественной политики, созданного в 2015 году 2.

Политическая активность и преследования

В 2010 году Бахтияр Гаджиев баллотировался в качестве кандидата на выборах в Национальное собрание Азербайджана. Согласно официальным данным ЦИК Азербайджана, он набрал 749 голосов и занял 3-е место. Во время парламентских выборов 2010 года Гаджиев публиковал в социальных сетях видеоматериалы, разоблачающие фальсификации. После выборов он был задержан на азербайджано-грузинской границе 3

В 2011 году был одним из учредителей открытой в Facebook* группы «11 марта - Великий народный день». На своей странице Гаджиев призывал бакинцев принять участие в акции протеста. «Благодаря событиям в арабском мире, мы узнали, что когда народ требует свободы, он ее получает. Мы призываем вас не применять силы против вашего народа и вместе строить справедливое, свободное и счастливое общество в Азербайджане», – писал Бахтияр Гаджиев.

5 марта 2011 года Гаджиева арестовали, обвинив в уклонении от прохождения военной службы, и приговорили к двум годам лишения свободы. Сам Гаджиев заявил, что настоящая причина его ареста связана с его общественной и политической деятельностью 4. Amnesty International признала Гаджиева «узником совести».

В 2012 году был условно-досрочно освобожден. Освобождение состоялось за несколько дней до приезда в Баку Хилари Клинтон, с которой у Гаджиева прошла встреча 5.

В апреле 2022 года Бахтияр Гаджиев был похищен возле своего дома в Баку. Ему на голову надели мешок и увезли в неизвестном направлении. Активист рассказал, что похитители требовали отказаться от обвинений в адрес министра внутренних дел Азербайджана и отпустили его после избиения и нескольких часов издевательств 6.

В августе 2022 года Гаджиев был задержан на несколько часов. После освобождения он вновь сообщил об избиении и требованиях удалить посты в соцсетях о высокопоставленных лицах Азербайджана. Гаджиев созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что решил отказаться от гражданства Азербайджана 7.

9 декабря 2022 года Гаджиев был арестован и приговорен Хатаинским районным судом к одному месяцу и 20 дням лишения свободы на период следствия. Предъявленные Бахтияру Гаджиеву обвинения касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Активист обвинен по статьям о хулиганстве и неуважении к суду уголовного кодекса Азербайджана. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.  Гаджиев отверг обвинения, заявив, что его преследуют за политическую деятельность, включая критику властей на международных форумах 8.

В знак протеста против ареста Гаджиев объявил голодовку, которую на 14-е сутки прекратил по настоянию пожилых родителей и с учетом призывов общественности. Однако 9 января 2023 года Гаджиев возобновил голодовку после очередного отказа суда в его переводе под домашний арест.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

  1. az.wikipedia.org/wiki/B%C9%99xtiyar_Hac%C4%B1yev
  2. ppi.az
  3. «На границе Азербайджане арестовали еще одного блогера- Бахтияра Гаджиева» // aysor.am, 19.11.2010.
  4. «В Азербайджане осужден молодежный активист Бахтияр Гаджиев» // Эхо Кавказа, 18.05.2011
  5. «Hillary in Baku: A Reminder about Human Rights, a Pledge for Peace» // eurasianet.org, 07.07.2012
  6. «В Баку задержали активиста и заставили удалить свои посты в соцсетях» // jam-news.net, 22.08.2022
  7. Там же
  8. В Баку арестован известный активист Бахтияр Гаджиев // jam-news.net, 09.12.2022

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