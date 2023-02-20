Сторонники Бахтияра Гаджиева около суда потребовали его освобождения

20 февраля 2023, 23:38

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Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу адвокатов Бахтияра Гаджиева на отказ районного суда перевести под домашний арест активиста, который 43-й день проводит голодовку под стражей. Бахтияр Гаджиев был принудительно доставлен в суд вопреки его просьбе не делать этого, сообщила адвокат. Единомышленники Гаджиева провели у суда акцию с требованием его освобождения и пообещали продолжить протесты на улицах Баку.

Как писал "Кавказский узел", на 33-и сутки голодовки под арестом Бахтияр Гаджиев был госпитализирован в больницу Пенитенциарной службы Азербайджана. На 39-е сутки акции Гаджиев в знак протеста против ограничений в больнице перешел к сухой голодовке. К Гаджиеву приставлен надзиратель, чтобы постоянно следить за ним. Это возмущает активиста, и он заявил, что начнет пить воду только если от него уберут надзирателя. Необратимые последствия для организма Гаджиева могут наступить уже за несколько дней сухой голодовки, предупредили врачи.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Бахтияр Гаджиев был принудительно доставлен в суд

Апелляционную жалобу адвокатов Бахтияра Гаджиева на отказ районного суда освободить активиста из-под стражи рассмотрел сегодня Бакинский апелляционный суд (БАС). Судья Габил Мамедов, выслушав речь адвоката и краткое выступление самого Гаджиева, постановил отказать в проведении судебного расследования по апелляционной жалобе и оставил в силе прежнее судебное решение - о содержании Гаджиева в следственном изоляторе. "Объяснение этого решения в резолюции суда такое: апелляционная жалоба безосновательна", - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова.

Адвокат добавила, что опротестовать решение БАС невозможно. "Но тяжелое состояние подзащитного позволяет адвокатам вновь подать иск в суд первой инстанции о переводе Гаджиева в домашний арест. И мы воспользуемся этой возможностью. У нас также остается обращение в Европейский суд по правам человека", - подчеркнула Садыгова.

Бахтияр Гаджиев, со слов адвоката, был доставлен в суд принудительно. "Его состояние тяжелое, и он обращался с просьбой не приводить его на заседание. Но судья заявил, что такого обращения к нему не поступало, и активист был насильно привезен в суд, по пути вырвал желчью", - рассказала адвокат Садыгова.

Она добавила, что обращалась в аппарат омбудсмена и в министерство юстиции с жалобой на грубое отношение охранников больницы пенитенциарной службы с Гаджиевым. «В аппарате омбудсмена мне сказали, что жалоба рассматривается и будет дан ответ. В Минюсте не ответили», - сообщила адвокат.

Полиция пресекла протест сторонников Гаджиева у суда

Собравшиеся перед зданием БАС активисты провели там акцию с требованием освобождения Бахтияра Гаджиева. Они скандировали: «Не убивай, освободи!», «Бахтияр имеет право быть свободным!».

Участники акции заявили, что Гаджиев может в любой момент умереть, и пообещали, что продолжат акции протеста в общественных местах. Полиция оттеснила протестующих от здания суда, как минимум пять активистов были задержаны, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Бахтияр Гаджиев продолжает сухую голодовку, подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" адвокаты активиста и врач Адиль Гейбулла. Адвокат Садыгова рассказала, что Гаджиева сегодня, на 43-й день его голодовки, привезли на встречу с ней в инвалидной коляске.

«Цвет кожи Гаджиева желтый. Ходить он не может. Не в состоянии глотнуть, с трудом говорит, внутренняя поверхность рта в болячках. Состояние его здоровья ухудшается. Вес снизился до 65 кг, а до голодовки был 84,5 кг. Кровяное давление скачет, на время измерения было 95/70. Уровень сахара в крови снизился втрое", - рассказала по итогам встречи с активистом Зибейда Садыгова, сообщив, что прекращать голодовку Гаджиев по-прежнему отказывается.

Комментарий представителей Пенитенциарной службы относительно состояния Бахтияра Гаджиева корреспонденту "Кавказского узла" сегодня получить не удалось, но ранее там подтвердили ведение Гаджиевым голодовки.

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