Врачи заявили об угрозе здоровью Гаджиева в результате перехода на сухую голодовку

17 февраля 2023, 20:59

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Азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев продолжает сухую голодовку, в его палате находится надзиратель, чтобы в случае резкого ухудшения состояния позвать врачей, сообщил адвокат Эльчин Садыгов. Сухая голодовка более опасна для организма, с учетом того, что Гаджиев не ест уже 40 дней, необратимые последствия из-за отказа от воды могут наступить спустя несколько дней, заявили врачи.

Как писал "Кавказский узел", на 33-и сутки голодовки активист Бахтияр Гаджиев был госпитализирован в больницу Пенитенциарной службы Азербайджана. Адвокаты заявили, что Гаджиева хотят там подвергнуть принудительному питанию, хотя активист категорически возражает. 13 февраля Гаджиеву попытались принудительно поставить капельницу, но он воспротивился этому. На 37-е сутки голодовки Бахтияра Гаджиева суд в Баку в четвертый раз не удовлетворил ходатайство о переводе активиста под домашний арест. На 39-е сутки акции Гаджиев перешел к сухой голодовке.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Проводящего 40-е сутки голодовку Бахтияра Гаджиева 17 февраля в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы посетил адвокат Эльчин Садыгов.

"Со вчерашнего дня (16 февраля) Бахтияр перешел к сухой голодовке, сегодня он продолжал ее. Я попытался уговорить его, хотя бы прекратить сухую голодовку, но отказался и сказал, что продолжит голодовку пока его не освободят. Бахтияр вновь заявил, что либо выйдет на свободу живым, либо его вынесут мертвым", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Гаджиев от слабости с большим трудом передвигается и в основном лежит. "В палате Бахтияра Гаджиева постоянно дежурит надзиратель, чтобы в случае резкого ухудшения его состояния сообщить об этом медперсоналу. После перехода к сухой голодовке он похудел еще на более чем на килограмм. Сегодня он весил 66,7 килограммов. Напомню, что при поступлении в СИЗО 9 декабря он весил 84,5 килограмма. Кровяное давление у него сильно пониженное, пульс очень слабый. Он находится в критическом состоянии, и чтобы спасти Бахтияру жизнь, очевидно, должно быть принято решение об его освобождении", - продолжил адвокат.

Он отметил, что на 14.30 (13.30 мск) 20 февраля назначено рассмотрение апелляционной жалобы на отказ в переводе Гаджиева под домашний арест.

Сегодня по просьбе адвокатов к Гаджиеву был пропущен доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

"Бахтияр Гаджиев проводит сухую голодовку и это чрезвычайно опасно для его здоровья. В медицинской науке принято считать, что человек без воды может прожить максимум до 10-14 суток, ибо без поступления в организм жидкости кровь сильно сгущается и фактически перестает циркулировать. Кроме того, нарушаются функции почек, головного мозга. Но если учитывать, что Гаджиев уже длительное время проводит голодовку, то без воды при самом благоприятном сценарии он вряд ли продержится 5-7 дней. Он может впасть в кому. Конечно, он под наблюдением врачей и они могут осуществить эффективное вмешательство. Однако в организме могут произойти такие необратимые патологические процессы, что Гаджиев потом от этого не оправится. Так, у него могут быть атрофированы мышцы конечностей и возникнуть проблемы опорно-двигательной системы. Могут произойти когнитивные изменения, которые скажутся на умственных способностях"!, - рассказал врач корреспонденту "Кавказского узла".

Он выразил сожаление, что Гаджиев вновь отказался от предложенной ему врачами инфузии."Мы предложили ввести ему хотя бы не являющиеся питательными веществами средства для восстановления водно-солевого баланса организма, восполнения минералов. Но он был категоричен в своем отказе", - сказал профессор.

Глава общественной организации "Объединения врачей Азербайджана" Айдын Алиев также считает, что переход к сухой голодовке опасен для здоровья и жизни Гаджиева.

"Когда человек начинает голодовку, в первую очередь он черпает энергию за счет запасов сахара в печени. Далее жизнедеятельность организма поддерживается использованием жировых тканей. За счет этого еще длительное время организм может обходиться без поступления пищи. Другой вопрос, когда человек отказывается от воды. Дело в том, что человеческий организм на 60 процентов состоит из воды. Жидкость из организма выходит не только в виде мочи, но и посредством дыхания и через кожные покровы. Таким способом человеческий организм поддерживает температурный баланс с окружающей средой. И вот когда человек отказывается пить воду, ее запасы в организме стремительно истощаются. То есть вода уходит и не компенсируется новым поступлением. В таком случае, резко снижается кровяное давление из-за сгущения крови, а это нарушает функции почек. Ибо почки могут нормально функционировать как минимум при давлении 110/70. Далее происходит интоксикация в организме. В результате человек может впасть в кому или умереть", - сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, без еды и воды человеческий организм может продержаться пять дней, может неделю. "Но это если человек сразу начал голодовку с отказом от еды и воды. В случае с Бахтияром Гаджиевым сухая голодовка после длительной обычной голодовки может привести к непоправимым последствиям раньше. Даже если человек через 3-5 дней начнет принимать пищу и пить воду, сухая голодовка может иметь необратимые последствия – нарушения памяти, координации движения, проблемы с нервной системой", - сказал Алиев.

Преподаватель Азербайджанского медицинского университета доктор Васиф Исмаил согласился с мнением коллег. "При обычной голодовке человек может пить воду, чай, кофе и это может позволять ему держаться месяцы. Правда, спустя два месяца в организме начинаются необратимые процессы. При сухой голодовке необратимые процессы начинаются максимум на пятые сутки, нарушается функционирование почек, некроз и после этого человек становится инвалидом. Да, человек может прожить без воды и больше времени – 7-10 суток. Но, повторюсь, на пятые сутки, в его организме начинаются необратимые процессы", - сказал Исмаил корреспонденту "Кавказского узла".

Директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров расценивает отказ в переводе Гаджиева под домашний арест как "пытку".

"Власти намеренно отказывают в освобождении его из-под стражи несмотря на ухудшение здоровья в результате 4- дневной голодовки. Они делают так, чтобы он потерял сознание и после этого ему будут принудительно вводить лекарства и питательные вещества и продолжать держать его под стражей. Это бесчеловечно", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

В аппарате омбудсмена сообщили, что адвокат Гаджиева Эльчин Садыгов и отец активиста Ильяс Гаджиев 16 февраля звонили на горячую линию аппарата омбудсмена. "В настоящее время в связи с их обращениями принимаются соответствующие меры", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате омбудсмена.

Сегодня дозвониться до Пенитенциарной службы корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.Ранее в Пенитенциарной службе подтвердили ведение Гаджиевым голодовки.

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