Апелляционный суд отказался освободить Бахтияра Гаджиева

27 января 2023, 17:01

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Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу активиста Бахтияра Гаджиева на продление срока его ареста. Гаджиев 19-е сутки продолжает голодовку, его состояние ухудшается с каждым днем, рассказал адвокат Фахраддин Мехтиев. Обмороки, который наблюдаются у Гаджиева в последние несколько дней, могут быть предвестниками необратимых изменений головного мозга, сообщил профессор Адиль Гейбуллла.

Как писал "Кавказский узел", 22 января суд в Баку, проигнорировав аргументы защиты, на месяц продлил арест Бахтияра Гаджиева, который проводит голодовку в изоляторе, требуя освобождения из-под стражи. Адвокаты заявили, что за время голодовки состояние активиста Бахтияра Гаджиева резко ухудшилось, однако он не получает качественной медпомощи.

Бахтияр Гаджиев арестован по обвинениям, которые касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, хотя инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти (статья 221.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана), ему грозит до трех лет тюрьмы.

Бакинский апелляционный суд 27 января оставил без удовлетворения жалобу общественного активиста Бахтияра Гаджиева на продление срока его ареста, сообщил его адвокат Фахраддин Мехтиев.

"Помимо самой апелляционной жалобы на продление ареста, в чем не было необходимости с юридической точки зрения, мы также выдвинули ходатайство об изменении меры пресечения и освобождения Гаджиева по состоянию здоровья в связи с тем, что он 19-е сутки продолжает голодовку. Но суд оставил и ходатайство, и саму жалобу без удовлетворения. Причем никакого обоснования судья не озвучил. Сам Гаджиев несмотря на ослабление его организма и вялость нашел в себе силы принять участие в процессе. Он сказал, что продолжит голодовку, если это будет грозить ему смертью", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, состояние Гаджиева все более ухудшается. "Перед поездкой в суд Гаджиев обследовали в СИЗО. Давление у него было пониженным - 90 на 60. Уровень сахара в крови также понижен. У него периодически кружится голова. По ночам он падает в обморок. Сейчас у него возникли боли во внутренних органах. Он теряет в весе. Лицо у него белого цвета", - сказал Мехтиев.

Он отметил, что пока Гаджиев не получил ответов на свои обращения в Пенитенциарную службу о проведении ему магнитно-резонансной томографии и компьютерной томографии, а также электрокардиограммы. По словам Мехтиева, в законодательстве не установлены нормы относительно сроков рассмотрения подобных обращений заключенных. "Но если речь идет о здоровье заключенных и Пенитенциарная служба ответственна за их здоровье и жизни, то обращения о медпомощи должны рассматриваться в разумные сроки", - сказал адвокат.

Защита продолжит правовые средства для изменения меры пресечения. "Мы подадим новое ходатайство для перевода Гаджиева под домашний арест", - сказал Мехтиев.

Директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров выразил сожаление в связи с решением суда."Суды, упорно отклоняя жалобы и ходатайства Гаджиева, обрекают его фактически на медленную смерть. В любом случае, ответственность за его жизнь несет государство. Если с ним что-то случится, то это станет вечным клеймом на имидже этого режима", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Брат Бахтияра Гаджиева Вугар Гаджиев сказал, что был у активиста в СИЗО 23 января. "Длительное время нам на не давали встреч с Бахтияром. Потом суд отменил этот запрет. 16 января у него была моя мать, в понедельник (23 января) я. На наши просьбы, мольбы прекратить голодовку, поберечь свою жизнь и здоровье, он отвечает отказом. Бахтияр решительно настроен проводить голодовку, пока его не освободят. В последние дни о его состоянии мы узнаем от адвокатов. И Бахтияру все хуже и хуже. Надеемся, что в ближайшие дни он позвонит. На этой неделе у нас была встреча с ним, но не было звонка", - сказал Вугар Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

По словам доктора медицинских наук, профессора Адиля Гейбулллы, отказавшись от еды и принимая только воду, человек не может прожить более 40 дней. "В зависимости от возраста, индивидуальных особенностей организма эти сроки могут меняться в ту или иную сторону. Определенное время, несмотря на голодание, гемодинамические показатели - давление, сатурация, пульс могут быть в норме. Однако после трех недель голодовки в организме могут начаться опасные для здоровья процессы. Из-за прекращения поступления витаминов и аминокислот, организм начинает расходовать внутренние ресурсы. Постепенно организм истощается, в нем начинают нарушаться биохимические процессы, развивается атрофия мышц. Это также может негативно влиять на головной мозг, могут начаться дегенеративные процессы, предвестниками которых могут быть кратковременные обмороки. Все это чревато повреждением психики", - рассказал профессор корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается Гаджиева, то, по словам доктора, по имеющейся у него информации Гаджиев находится под наблюдением медиков.

Он указал, что для поддержания водного баланса, восполнения электролитов, необходимых для организма минеральных веществ необходимо вводить физрастворы, так как в ходе голодовки происходит обезвоживание. "В предыдущую голодовку Гаджиев меня однажды пригласили к нему и мы сделали необходимую инфузию. Если будет такое обращение вновь, я опять готов пойти сделать все необходимое", - сказал Гейбулла.

В апелляционном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию об отклонении жалобы Гаджиева.

В Пенитенциарной службе ранее корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили продолжение Гаджиевым голодовки и указали, что он находится в медицинско-санитарной части СИЗО под наблюдением врачей.

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