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00:45, 10 июня 2026

Два района Дагестана остались без газа после взрыва под Кизилюртом

Чиновники на месте ЧП. Фото: пресс-служба администрации Кизилюртовского района / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Возгорание на магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед потушено, но газоснабжение Кизилюрта, части Махачкалы и сел Кизилюртовского и Кумторкалинского районов прекращено. Причиной ЧП стал технический сбой, слухи о подрыве газопровода безосновательны, заявил глава Кизилюрта. 

Как писал "Кавказский узел", сотни жителей были эвакуированы из трех сел в Кизилюртовском районе Дагестана после взрыва и пожара на магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед. Жертв и пострадавших, по данным властей, нет. 

Факельное горение, возникшее после взрывов на участке магистрального газопровода в Кизилюртовском районе Дагестана, ликвидировано, сообщило республиканское управление МЧС России. 

Возгорание “самоликвидировалось” после перекрытия задвижки на газопроводе, но пожарные продолжают тушить очаги горения сухой травы близ места аварии, уточнил руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов. 

“Предварительная причина происшествия - разгерметизация участка трубопровода. Ситуация находится под контролем экстренных служб”, - написал он в своем Telegram-канале. Эвакуированные ранее сельчане, живущие поблизости от газопровода, получили разрешение вернуться домой. 

Из-за аварии в течение ближайших суток будет прервано газоснабжение Кизилюрта и сел двух районов Дагестана, Кизилюртовского и Кумторкалинского, сообщила городская администрация. 

Кроме того, в связи с аварией на магистральном газопроводе частично прекращена подача газа в Махачкалу, проинформировал ТАСС. Также прекращена подача газа в части населенных пунктов Эндирей (Хасавюртовский район), Ленинаул (Казбековский район), отмечает Telegram-канал “Спросите у Расула”. 

Администрация Казбековского района Дагестана, в свою очередь, сообщила, что отключения газа 9 июня затронут четыре района - Казбековский, Кизилюртовский,  Хасавюртовский, Бабаюртовский. 

Глава Кизилюрта Саид Маматханов опроверг сообщения, что магистральный газопровод Моздок - Казимагомед был намеренно подорван. Чиновник призвал верить только официальной информации.

"В социальных сетях и мессенджерах уже начала распространяться волна тревожных слухов. Прошу вас не поддаваться панике, не тиражировать непроверенные версии о беспилотных летательных аппаратах, терактах или подрыве. (...) Единственная установленная на данный момент причина - технический сбой", - написал Маматханов в своем Telegram-канале. 

Врио главы Кизилюртовского района Магомед-Гаджияв Кадиев заявил журналистам, что мощный взрыв напугал сельчан, чьи дома расположены неподалеку от газопровода. “Люди перепугались. Даже в близлежащих населенных пунктах люди говорят, что дома задрожали”, - рассказал чиновник. 

Кадиев признал, что более 20 жилых домов расположены непосредственно в охранной зоне газопровода. По нормативом там не должно быть жилых строений, но эти дома были возведены еще до появления генпланов и утверждения охранных зон. Снести эти здания нельзя, так как люди останутся без жилья, пояснил глава районной администрации в эфире Рен-ТВ. 

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Автор: "Кавказский узел"

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