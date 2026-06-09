Сотни человек эвакуированы после взрывов на газопроводе под Кизилюртом

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Сотни жителей эвакуированы из трех сел в Кизилюртовском районе Дагестана после взрыва и пожара на магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед. Жертв и пострадавших, по данным властей, нет.

Информация о ЧП на магистральном газопроводе в Дагестане распространилась сегодня вечером.

По информации республиканского управления МЧС, на газопроводе произошли три взрыва, после чего возник сильный пожар. "В 19.45 мск начали поступать сообщения о взрыве газовой трубы в городе Кизилюрт со вспышкой. По предварительной информации, произошло три взрыва на магистральном газопроводе диаметром 1200 мм", - сообщили в министерстве.

В ведомстве сообщили, что угрозы для населенных пунктов нет, но жители домов, расположенных поблизости от места инцидента, были эвакуированы, пишет ТАСС. Местные жители снимают на видео огромный огненный факел, который поднялся над газопроводом после взрыва, по их данным, пожар видно с расстояния в несколько километров, отмечают Baza и SHOT.

Место взрыва расположено между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах, сообщила мэрия Кизилюрта. "Подачу газа перекрыли с 661-го по 718-й километры, в трубах догорают остатки", - информировал Telegram-канал Mash Gor.

Эвакуированы жители по меньшей мере 310 частных домов в селах Нижний Чирюрт и Гельбах, сообщил со ссылкой на представителя районной администрации "Интерфакс-Юг".

Помимо жителей 250 домов в Нижнем Чирюрте и жителей 60 домов в Гельбахе было эвакуировано около 150 человек из села Бавтугай, отмечает Telegram-канал "Только факты. Дагестан".

Глава Дагестана Федор Щукин сообщил в своем Telegram-канале, что пострадавших в результате инцидента нет. "Держу на личном контроле ситуацию в районе Кизилюрта", - написал чиновник. На место ЧП приехали временно исполняющий полномочия главы Кизилюртовского района Магомед-Гаджияв Кадиев и врио министра энергетики Дагестана Марат Шихалиев. Данные о причинах взрывов официальные власти пока не обнародовали.