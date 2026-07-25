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17:00, 25 июля 2026

Дагестанские водители сочли чрезмерными проверки отметок о ГБО на фоне топливного кризиса

ГБО. Скриншот фото https://omvlgbo.ru/gallery/honda/cr-v/cr-v/.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Число проверок отметок о газобаллонном оборудовании в автомобиле возросло на фоне топливного кризиса и ажиотажного спроса на газовые системы. Дагестанские водители сочли такое рвение сотрудников ГИБДД попыткой использовать ситуацию для своей выгоды. ГИБДД не делает ничего, чтобы снизить ажиотаж вокруг ГБО и упростить систему регистрации, указал журналист.

Как писал "Кавказский узел", на фоне топливного кризиса сотрудники ДПС в Дагестане усилили проверки наличия отметок о ГБО в документах на автомобили, рассказал в соцсети местный водитель. Часть жителей республики, комментируя этот пост, усомнилась, что такая отметка повышает безопасность автомобиля. Другая часть призвала соблюдать требования закона.

Водитель Ахмад, у которого автомобиль с ГБО сообщил, что и до этих событий тоже были периодические проверки отметок об установке газобаллонного оборудования.

«Они всегда их проверяли. Это такой для ДПСников дополнительный заработок - поймать кого-нибудь. У меня знакомые есть, которые устанавливают газ, но не регистрируют его. За регистрацию дополнительно платить надо и поэтому не регистрировали его. А полиция это знает и периодически вылавливают таких. Но в Дагестане проще было, потому что когда тебя поймали с этим, ну ты как-то там денежку отдал и дальше поехал. А когда, например, в Россию они выезжают, то отключали это газовое оборудование и уже чисто на бензине ехали. Потому что там не всегда прокатывает расплатиться на месте», - рассказал он.

По словам Ахмада, водители уверены, что полиция не печётся о безопасности.

«Сейчас они воспользовались топливным кризисом и действительно начали шуровать. Ну опять же - для чего? Денежку срубить», - уверен он.

Ахмад отметил, что стоимость самого газового оборудования возросла в два раза только с начала кризиса.

"Установка более-менее профессионально налажена. Цены разные, зависят от качества оборудования. Есть подороже, есть подешевле. Например, дорогое итальянское оборудование раньше можно было бы установить за 60 тысяч, а сейчас такое же оборудование 120 тысяч стоит. Так же повысилась и цена за газ для заправки автомобиля. Если в Москве раньше 28 рублей, в Дагестане 24 стоил газ, то сейчас уже 45 рублей стоит. В два раза выросла цена на газ», - указал он.

Другой водитель — Рустам, который ездит на ГБО, сталкивался буквально недавно с проверкой регистрации оборудования в Бабаюртовском районе, на переезде.

«По-моему, в районе именно был рейд по газовому оборудованию. Я думаю, для них это удобный случай все-таки для заработка. Он сразу попросил открыть багажник, увидел газовое оборудование, забрал документы, пошел, но вскоре отдал, так как придраться не к чему было», - сказал он.

Рустам сообщил, что специальное оборудование подорожало очень сильно.

«И за регистрацию много платить надо. С посредником за 18-20 тысяч, если сам, то 15 тысяч руб. Но в любом случае ждать оформления 1,5 месяца», - отметил он.

Ещё один водитель с ГБО, Руслан, не попадал пока под проверку.

«Но много слышал об этом. И между прочим не только у нас, но и у соседей, в Северной Осетии вообще за это жестко взялись", - сказал он.

По сведениям Руслана, сейчас оформление ГБО стоит порядка 20 - 22 тысяч.

"Конечно, если есть деньги — это не проблема. Но проверки  в критический момент стали усиливаться. Когда именно сейчас топливный кризис начался, когда газ является спасением. У нас 95-99% машин на газу ездят - или пропан, или метан.. Практически весь автопарк, даже и дизели тоже на газу передвигаются, кроме новых китайских машин. Могли бы подождать с проверками, пока это все устаканится. Когда цены более-менее стабилизируются, люди привыкнут к этим ценам", - сказал он.

Он уверен, что такого рода проверки проводятся исключительно для заработка.

"Сейчас как раз это удобный момент чисто для своих интересов пользоваться. Сколько лет, с 2002-2003, люди начали газ ставить. И они так волнообразно устраивают проверки. То есть, и до этого кризиса топливного тоже бывали такие кампании», - отметил Руслан.

ГИБДД делает недостаточно для сня

Журналист Милрад Фатуллаев заявил, что на фоне резкого роста цен на топливо ажиотажно увеличилось число желающих установить газобаллонное оборудование (ГБО) на свои автомобили.

«Понятно, что у ГАИ прибавилось работы. Не думаю, что сотрудники сразу решили усилить работу в этом направлении, просто таких проверок стало больше, потому что увеличилось и количество новых установок ГБО. Если завтра произойдёт чрезвычайное происшествие из-за неправильной установки оборудования – отвечать придётся и ГАИ. Ведь никто не снимал с них ответственности за контроль надлежащего качества и безопасности установки», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем, по словам журналиста, в этой ситуации нет сопоставимого роста разъяснительной работы со стороны ГАИ и других профильных служб, Минтранса, Минэнерго, считает он.

"Автолюбители хотят получить информацию о том, что происходит, а возможно, и советы, как действовать в сложившейся топливной ситуации. Они ждут упрощения процедуры установки, сдерживания цен на неё, а также упрощения процедуры проверки оборудования ГАИ. Однако мы такой работы не видим, и это вызывает возмущение у владельцев автомобилей на протяжении почти двух последних недель", - указал Фатуллаев.

Как пример одной из мер по снятию напряжения могло бы, если ГИБДД опубликовала список мест, где можно устанавливать оборудование.

"Нужно организовать живую очередь, кратно увеличить число инспекторов, проверяющих безопасность и качество установки ГБО, и ставить штамп о её установке на месте. Но, видимо, кому-то этот ажиотаж, нервозность и очереди выгодны – ведь тогда клиент готов платить больше, лишь бы избежать всех этих мучений", - резюмировал Фатуллаев.

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Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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