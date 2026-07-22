Массовые проверки отметок о ГБО на фоне топливного кризиса возмутили водителей Дагестана

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На фоне топливного кризиса сотрудники ДПС в Дагестане усилили проверки наличия отметок о ГБО в документах на автомобили, рассказал в соцсети местный водитель. Часть жителей республики, комментируя этот пост, усомнилась, что такая отметка повышает безопасность автомобиля. Другая часть призвала соблюдать требования закона.

Как информировал "Кавказский узел", ранее республиканский телеканал сообщил, что Дагестан стал лидером в стране по ценам на бензин. Местные жители, комментируя его видеорепортаж в соцсети, потребовали от властей и антимонопольной службы объяснить причины дороговизны топлива и принять меры для снижения цен.

Топливный кризис вынудил водителей регионов юга России массово устанавливать газобаллонное оборудование (ГБО) на свои автомобили. В автомастерских образовались большие очереди. Ранее аналитики отметили, что большие очереди в автосервисах вынуждают водителей обращаться к "серым" установщикам, которые не дают гарантий безопасности.

В Дагестане сотрудники ДПС проводят массовые проверки наличия отметки об установке ГБО в документах на автомобили, пожаловался один из местных водителей. Его жалобу 21 июля опубликовал Instagram*-паблик dagestan.reality.

"Люди и так на взводе из-за роста стоимости бензина, так вы теперь усиленно взялись за проверку наличия газовой отметки в техпаспорте. Особенно это касается сотрудников в горных районах, в частности в Гергебильском. Уже даже права не спрашивают, первый же вопрос – отметка на газ есть?" – отметил водитель из Дагестана.

Посредники предлагают помощь с отметкой в документах за 22 тысячи рублей, добавил он. "Вы как будто сговорились с этими посредниками, которые отметками занимаются. Все же прекрасно понимают, что она никак не влияет на безопасность эксплуатации транспортного средства", – указал автор жалобы.

Этот пост в Instagram*-паблике dagestan.reality, на который подписаны около 40,5 тысячи пользователей, на 10.25 мск 22 июля набрал 5207 отметок "Нравится" и 1075 комментариев.

Некоторые комментаторы подтвердили, что в Дагестан сотрудники ДПС массово проверяют наличие отметок о ГБО в документах.

"Неделю назад приехал из Ростова-на-Дону, и нигде ни на одном посту даже не заикнулись об отметке ГБО. А позавчера ехал в горы, и в селении Курми Гергебильского района первым делом спросили об отметке ГБО и сразу же были готовы штрафовать", – указал m.ismailov05.

"В сторону Карабудахкента, возле съезда в сторону Охранлара, за деревом прячутся, останавливают и проверяют именно отметки на газ", – написал kunzhuevz.

"В Кизлярском районе такая же беда", – подчеркнул tagiev005.

Пользователи связали усиление проверок с топливным кризисом. "Как только поднимается цена на бензин, ГАИ начинает проверять отметку ГБО", – считает garun_muhtarov.

"Конкретно надоели уже. И так нет бензина, и еще за газ отметку спрашивают, права даже не спрашивают", – сказано в комментарии arifgasratov.

"Жить стало очень трудно. Бензин – 130 рублей, на газу отметку требуют", – посетовал sultan2022235.

Комментаторы усомнились в том, что наличие отметки в документах влияет на безопасность автомобиля. По их мнению, безопасность зависит от качества установки и проверки самого оборудования.

"А что дает эта отметка?" – задался вопросом пользователь sali.mat1964.

"Если отметку поставили за деньги, как она может быть безопаснее?" – спросил пользователь sait.005.

"Я не понимаю: из подручных материалов в гараже устанавливают газовое оборудование, но когда платишь деньги за пару слов в техпаспорте, оно становится безопасным?" – написал пользователь dzhamal5517.

Напомним, ранее аналитики отметили, что массовый переход водителей на газ не решит проблему топливного кризиса из-за нехватки инфраструктуры.

Эту инфраструктуру в короткие сроки построить невозможно, указал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. "Зато нынешний кризис – хороший повод вспомнить о программах, которые уже существуют, но развиваются гораздо медленнее, чем планировалось", – сказал он.

Массовый переход водителей на газ не стоит воспринимать как долгосрочный тренд: если проблема с бензином будет решена, а очереди на заправках исчезнут, ажиотаж вокруг ГБО спадет, отметил ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.