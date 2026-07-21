Проевропейские протесты у парламента Грузии продолжаются 601 день

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Сторонники евроинтеграции Грузии в 601-й день вышли к зданию парламента страны, требуя освободить политзаключенных и отменить репрессивные законы.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля протестующие в Тбилиси отметили 600 дней непрерывных акций у здания парламента и провели шествие в поддержку Георгия Чигладзе, задержанного в Телави по заявлению российской туристки. Сегодня Чигладзе был освобожден под залог.

Граждане Грузии, требующие вернуть страну на евроатлантический курс, сегодня вечером вышли к зданию парламента на проспекте Руставели в 601-й день подряд. Активисты выступают с неизменными требованиями об освобождении политзаключенных, назначении новых выборов и отмены репрессивных законов, передает издание Publika.

Демонстранты с национальными флагами, флагами Евросоюза, Украины и США стояли на краю тротуара близ проезжей части проспекта Руставели. В собрании, судя по опубликованным видео и фото, участвовало более 100 человек.

Протестующие держали плакаты: "Не прекращайте борьбу", "Судебные заседания должны быть открытыми", "Свободу медиа" и "Наша победа неминуема”, следует из снимков фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*.

Один из плакатов был посвящен осужденному участнику протестов Луке Джабуа: "Лука, с днем рождения! Вы с нами". Активисту, который отбывает двухлетний срок в Глданской тюрьме, сегодня исполняется 22 года.

В сентябре 2025 года суд приговорил 11 человек, в том числе Джабуа, к двум годам заключения, признав их участниками беспорядков. 17 апреля апелляционный суд оставил этот приговор в силе.

Члены семей узников совести, побывавшие 20 июля и сегодня в Батуми, Кобулети и Уреки, распространили более 55 тысяч газет "Голос свободы из тюрьмы" и "Камера 101". Издания с письмами политзаключенных их близкие распространяют уже больше года в разных городах страны, передавая гражданам из рук в руки, отмечает Netgazeti.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".