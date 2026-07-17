Проевропейские протесты в Тбилиси и Батуми продолжаются 597 дней

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Участники акции у парламента Грузии в 597-й день непрерывных протестов потребовали освободить политических заключенных. Ежедневные акции с аналогичными требованиями проходят и в Батуми.

Как писал "Кавказский узел", 16 июля у парламента Грузии в 596-й раз прошла акция протеста с требованием освободить узников совести и вернуть страну на проевропейский политический курс.

Граждане Грузии сегодня вышли к зданию парламента на проспекте Руставели в 597-й день подряд, требуя возвращения страны на евроатлантический курс, прозрачных выборов, освобождения политзаключенных и отмены репрессивных законов, передает Publika.

Демонстранты принесли на проспект Руставели национальные флаги, флаги Евросоюза, Украины и США. Акция проходила в спокойной обстановке, среди ее участников были дети в футболках с портретами политзаключенного Звиада Цецхладзе.

Протестующие держали плакаты: "Свободу узникам режима", "Помним репрессии!", "Освободите политзаключенных", "Свободу политзаключенным!" и "Судебные заседания должны проходить открыто, публично! Свободу медиа! Свободу Мзии!”, следует из снимков, опубликованных фотографом Георгием Мосиашвили (Mo Se) и Netgazeti в Facebook*.

Акции с аналогичными требованиями непрерывно проходят и в столице Аджарии.

"Сегодня 597-й день непрерывной акции протеста, начавшейся в Батуми против полицейского режима, установленного в Грузии марионеткой Путина, олигархом Иванишвили, после сфальсифицированных выборов 2024 года”, - написал на своей странице в соцсети активист Темур Катамадзе - бывший участник протестов в Батуми, депортированный из Грузии в июне 2025 года.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".