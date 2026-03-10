×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:36, 10 марта 2026

Третья жалоба на нарушение прав Мзии Амаглобели подана в ЕСПЧ

Мзия Амаглобели в суде. Июнь 2025 года. Фото с сайта TV Pirveli.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В день задержания журналистки Мзии Амаглобели силовики в Батуми допустили бесчеловечное обращение с ней, а также другие нарушения Европейской конвенции о правах человека, указали правозащитники в новой жалобе в ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", Ассоциация молодых юристов Грузии подала в Европейский суд по правам человека уже две жалобы в связи с делом учредителя изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели. Одна из жалоб касается нарушений при применении меры пресечения, вторая - административного задержания журналистки.

В августе 2025 года суд в Батуми приговорил Мзию Амаглобели к двум годам заключения за пощечину начальнику полиции города. Апелляционный суд оставил приговор в силе. Защита обжаловала это решение, но Верховный суд Грузии отказался принять дело к рассмотрению. Таким образом, решение апелляционного суда осталось в силе, а возможности для обжалования приговора были исчерпаны.

Ассоциация молодых юристов Грузии от имени Мзии Амаглобели направила в ЕСПЧ жалобу, которая касается ненадлежащего обращения с Амаглобели в день задержания, 12 января 2025 года, сообщает "Интерпрессньюс".

По данным правозащитников, после задержания Амаглобели получила физическое повреждение, также ей порвали куртку. Она столкнулась с оскорблениями, угрозами и попыткой физического насилия. Также ей несколько часов не давали пользоваться услугами адвоката, обыскали ее без присутствия адвокатов и заковали в наручники, хотя в этом не было необходимости, пишет издание.

После задержания Амаглобели сообщила, что в участке ее оскорбляли силовики, начальник полиции обругал матом, плюнул в лицо и попытался применить силу, но другие сотрудники остановили его. В течение трех часов ей не разрешали пить воду, пользоваться туалетом и связываться с адвокатом.

В жалобе ЕСПЧ юристы указали, что в отношении Мзии Амаглобели были нарушены статья 3 (запрет пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения), статья 8 (право на неприкосновенность личной жизни), статья 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и статья 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции о правах человека.

Правозащитники отметили, что это уже третья жалоба в ЕСПЧ по делу Амаглобели. "Первое дело касается незаконного использования заключения в качестве меры пресечения в отношении Мзии, по которому АМЮГ уже представила письменный ответ на позицию государства, а жалоба по второму делу, касающаяся административного задержания Мзии Амаглобели и связанных с этим нарушений, уже зарегистрирована Европейским судом", - процитировало издание заявление организации.

Напомним, в ночь на 12 января 2025 года в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания Амаглобели стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции города Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

11 января женщины-политики на акции протеста у здания тюрьмы в Рустави потребовали освободить учредителя изданий Netgazeti и Batumelebi Мзию Амаглобели. Они развернули баннеры: "Мзия Амаглобели год в тюрьме!", "Свободу узникам совести!" и другие.

Дело Амаглобели получило также международный резонанс. Так, вице-президент Европарламента призвал "Грузинскую мечту" освободить журналистку, которая теряет зрение в тюрьме. Пина Пичерно предложил отправить Амаглобели на лечение за границу, чтобы она могла получить специализированную медицинскую помощь и сохранить зрение.

Мзия Амаглобели лишена возможности пройти обследование и получить лечение для сохранения зрения, заявила в конце ноября 2025 года Ассоциация молодых юристов Грузии и призвала главу Минюста и омбудсмена вмешаться в ситуацию.

В октябре 2025 года Парламентская ассамблея Евронест опубликовала резолюцию, в которой потребовала освобождения Мзии Амаглобели.

12 января, в годовщину со дня задержания журналистки, дипломатические миссии 23 государств и Евросоюза назвали политически мотивированным приговор Амаглобели и призвали освободить ее.

С момента ареста журналистки требования о ее освобождении и расследовании действий руководства полиции Батуми звучат также на массовых протестных акциях, которые ежедневно проходят в Грузии с ноября 2024 года.

В октябре 2025 года Мзия Амаглобели получила премию Сахарова "За свободу мысли", которая является высшей наградой Евросоюза за деятельность в области прав человека.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
03:38, 10 марта 2026
Власти отчитались о возобновлении работы поврежденного при атаке БПЛА детсада на Кубани
21:02, 9 марта 2026
Трое военных из Ростовской области убиты в зоне боевых действий на Украине
19:17, 9 марта 2026
Подполковник внутренней службы из Дагестана убит в зоне СВО
18:27, 9 марта 2026
Иранский активист оштрафован в Тбилиси за неподчинение полиции
16:47, 9 марта 2026
Военный из Северной Осетии убит на Украине
07:58, 9 марта 2026
Боец из Волгоградской области убит в боевых действиях
Все события дня
Новости
05:02, 5 марта 2026
Верховный суд Грузии отказался пересматривать приговор Амаглобели
Пляжи Бобоквати. Фото: tourister.ru
11:45, 22 февраля 2026
Жители Бобоквати потребовали от властей отчета о судьбе земельных участков
Европейский суд по правам человека. Фото: https://bigenc.ru/
13:00, 24 января 2026
ЕСПЧ принял к рассмотрению заявление о нарушениях на парламентских выборах в Грузии
Марш солидарности с Мзией Амаглобели в Тбилиси, 12 января 2025 года. Фото: Мариам Кавшбая / Publika
23:08, 12 января 2026
Протестующие в Тбилиси провели марш в поддержку Мзии Амаглобели
Мзия Амаглобели. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12:56, 12 января 2026
Иностранные дипломаты призвали освободить Мзию Амаглобели
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Балкарцы в национальной одежде. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Депортация балкарцев

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Фото
12:00, 10 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Репатриация изгнанных: разные позиции на Юге Кавказа
Фото
15:35, 1 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Туркестан, Тюркское НАТО – новые факты без России
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Александр Сомряков. Фото: Политзек-Инфо / Telegram
09 марта 2026, 21:45
Близкие сообщили о давлении на Александра Сомрякова в кубанской колонии

Обломки беспилотника. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09 марта 2026, 15:48
Детский сад на Кубани поврежден обломками дрона

Артемий Останин. Скриншот фото RusNews https://t.me/rusnews/80666.
06 марта 2026, 20:58
Мосгорсуд оставил без изменений приговор Артемию Останину

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Фото: www.donland.ru
06 марта 2026, 18:08
Пятеро заключенных из Кабардино-Балкарии осуждены по делу о тюремном джамаате

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше