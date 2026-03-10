Третья жалоба на нарушение прав Мзии Амаглобели подана в ЕСПЧ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В день задержания журналистки Мзии Амаглобели силовики в Батуми допустили бесчеловечное обращение с ней, а также другие нарушения Европейской конвенции о правах человека, указали правозащитники в новой жалобе в ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", Ассоциация молодых юристов Грузии подала в Европейский суд по правам человека уже две жалобы в связи с делом учредителя изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели. Одна из жалоб касается нарушений при применении меры пресечения, вторая - административного задержания журналистки.

В августе 2025 года суд в Батуми приговорил Мзию Амаглобели к двум годам заключения за пощечину начальнику полиции города. Апелляционный суд оставил приговор в силе. Защита обжаловала это решение, но Верховный суд Грузии отказался принять дело к рассмотрению. Таким образом, решение апелляционного суда осталось в силе, а возможности для обжалования приговора были исчерпаны.

Ассоциация молодых юристов Грузии от имени Мзии Амаглобели направила в ЕСПЧ жалобу, которая касается ненадлежащего обращения с Амаглобели в день задержания, 12 января 2025 года, сообщает "Интерпрессньюс".

По данным правозащитников, после задержания Амаглобели получила физическое повреждение, также ей порвали куртку. Она столкнулась с оскорблениями, угрозами и попыткой физического насилия. Также ей несколько часов не давали пользоваться услугами адвоката, обыскали ее без присутствия адвокатов и заковали в наручники, хотя в этом не было необходимости, пишет издание.

После задержания Амаглобели сообщила, что в участке ее оскорбляли силовики, начальник полиции обругал матом, плюнул в лицо и попытался применить силу, но другие сотрудники остановили его. В течение трех часов ей не разрешали пить воду, пользоваться туалетом и связываться с адвокатом.

В жалобе ЕСПЧ юристы указали, что в отношении Мзии Амаглобели были нарушены статья 3 (запрет пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения), статья 8 (право на неприкосновенность личной жизни), статья 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и статья 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции о правах человека.

Правозащитники отметили, что это уже третья жалоба в ЕСПЧ по делу Амаглобели. "Первое дело касается незаконного использования заключения в качестве меры пресечения в отношении Мзии, по которому АМЮГ уже представила письменный ответ на позицию государства, а жалоба по второму делу, касающаяся административного задержания Мзии Амаглобели и связанных с этим нарушений, уже зарегистрирована Европейским судом", - процитировало издание заявление организации.

Напомним, в ночь на 12 января 2025 года в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания Амаглобели стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции города Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

11 января женщины-политики на акции протеста у здания тюрьмы в Рустави потребовали освободить учредителя изданий Netgazeti и Batumelebi Мзию Амаглобели. Они развернули баннеры: "Мзия Амаглобели год в тюрьме!", "Свободу узникам совести!" и другие.

Дело Амаглобели получило также международный резонанс. Так, вице-президент Европарламента призвал "Грузинскую мечту" освободить журналистку, которая теряет зрение в тюрьме. Пина Пичерно предложил отправить Амаглобели на лечение за границу, чтобы она могла получить специализированную медицинскую помощь и сохранить зрение.

Мзия Амаглобели лишена возможности пройти обследование и получить лечение для сохранения зрения, заявила в конце ноября 2025 года Ассоциация молодых юристов Грузии и призвала главу Минюста и омбудсмена вмешаться в ситуацию.

В октябре 2025 года Парламентская ассамблея Евронест опубликовала резолюцию, в которой потребовала освобождения Мзии Амаглобели.

12 января, в годовщину со дня задержания журналистки, дипломатические миссии 23 государств и Евросоюза назвали политически мотивированным приговор Амаглобели и призвали освободить ее.

С момента ареста журналистки требования о ее освобождении и расследовании действий руководства полиции Батуми звучат также на массовых протестных акциях, которые ежедневно проходят в Грузии с ноября 2024 года.

В октябре 2025 года Мзия Амаглобели получила премию Сахарова "За свободу мысли", которая является высшей наградой Евросоюза за деятельность в области прав человека.