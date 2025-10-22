×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:49, 22 октября 2025

Мзия Амаглобели стала лауреатом премии Сахарова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мзия Амаглобели получила премию Сахарова "За свободу мысли". Имя лауреата премии Сахарова было объявлено сегодня в Европейском парламенте председателем парламента Робертой Меццолой.

Как писал "Кавказский узел", основатель и медиаменеджер "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели была признана "Героем свободы всемирной прессы" 2025 года вместе с шестью другими журналистами.  

В начале августа суд в Батуми назначил основательнице изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзие Амаглобели два года заключения по делу о нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому она дала пощечину.

Грузинская журналистка Мзия Амаглобели и белорусский журналист Анджей Почобут стали лауреатами премии "За свободу мысли", об этом было объявлено 22 октября в Страсбурге. Номинация называлась "Журналисты в тюрьме, борющиеся за вашу и нашу свободу". В ней приняли участие грузинские и белорусские журналисты, сообщает издание Batumelebi.

Церемония вручения премии имени Сахарова состоится в Страсбурге 16 декабря. Размер премии составляет 50 000 евро.

Премия имени Сахарова "За свободу мысли", впервые присужденная в 1988 году Нельсону Манделе и Анатолию Марченко, является высшей наградой Европейского союза за деятельность в области прав человека. Она отмечает отдельных лиц, группы и организации, внесшие выдающийся вклад в защиту свободы мысли. Благодаря этой премии и связанной с ней сети ЕС оказывает поддержку лауреатам, предоставляя им поддержку и поддержку в их усилиях по защите своих интересов. Премия, в частности, способствует свободе выражения мнений, правам меньшинств, соблюдению международного права, развитию демократии и обеспечению верховенства права. Несколько лауреатов, включая Нельсона Манделу, Малалу Юсуфзай, Дениса Муквеге и Надю Мурад, впоследствии стали лауреатами Нобелевской премии мира, говорится на сайте Европейского парламента.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
17:36, 22 октября 2025
Боец из Дагестана убит в зоне СВО
16:54, 22 октября 2025
Военнослужащий осужден в Кабардино-Балкарии за уход из части
14:27, 22 октября 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
09:33, 22 октября 2025
12 бойцов из Волгоградской области названы убитыми на Украине
07:44, 22 октября 2025
1
 Работа аэропортов в Грозном, Махачкале и Владикавказе ограничена
06:39, 22 октября 2025
Военные сбили БПЛА в Ростовской области
Все события дня
Новости
Полицейская машина в Тбилиси. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:35, 21 октября 2025
Полиция заставила протестующих открыть проспект Руставели
Участники акции протеста перекрыли движение на проспекте Руставели. 18 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/42887
19:18, 21 октября 2025
Еще 14 участников акций задержаны за перекрытие движения на проспекте Руставели
Полицейский участок в Тбилиси. Фото "Кавказского Узла"
05:40, 21 октября 2025
Аналитики прокомментировали ухудшение ситуации с политическими репрессиями в Грузии
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Mindia Gabadze / Publika
23:41, 20 октября 2025
Активисты перекрыли проспект Руставели вопреки угрозе арестов
Здание парламента Грузии. Фото "Кавказского узла"
21:34, 20 октября 2025
Партия Гахарии прекратила бойкот парламента
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Последние записи в блогах
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Подросток и сотрудник полиции. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи ИИ в программе Copilot
22 октября 2025, 15:45
Версия о связях дагестанского школьника с ИГ* поставлена под сомнение

Военная операция на Украине. Фото: Минобороны РФ
22 октября 2025, 11:32
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7750

Мазут на побережье. Фото Полины Безверхой, "Юга.ру"
21 октября 2025, 21:43
Власти Кубани заявили об отсутствии выбросов мазута на побережье

Акция протеста у мэрии Гюмри. 20 октября 2025 г. Фото: Report https://report.az/ru/amp/v-regione/sk-armenii-na-akcii-protesta-u-merii-gyumri-zaderzhany-33-cheloveka
21 октября 2025, 16:58
33 человека задержаны после акции в поддержку мэра Гюмри

Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Показать больше