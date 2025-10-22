Мзия Амаглобели стала лауреатом премии Сахарова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мзия Амаглобели получила премию Сахарова "За свободу мысли". Имя лауреата премии Сахарова было объявлено сегодня в Европейском парламенте председателем парламента Робертой Меццолой.

Как писал "Кавказский узел", основатель и медиаменеджер "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели была признана "Героем свободы всемирной прессы" 2025 года вместе с шестью другими журналистами.

В начале августа суд в Батуми назначил основательнице изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзие Амаглобели два года заключения по делу о нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому она дала пощечину.

Грузинская журналистка Мзия Амаглобели и белорусский журналист Анджей Почобут стали лауреатами премии "За свободу мысли", об этом было объявлено 22 октября в Страсбурге. Номинация называлась "Журналисты в тюрьме, борющиеся за вашу и нашу свободу". В ней приняли участие грузинские и белорусские журналисты, сообщает издание Batumelebi.

Церемония вручения премии имени Сахарова состоится в Страсбурге 16 декабря. Размер премии составляет 50 000 евро.

Премия имени Сахарова "За свободу мысли", впервые присужденная в 1988 году Нельсону Манделе и Анатолию Марченко, является высшей наградой Европейского союза за деятельность в области прав человека. Она отмечает отдельных лиц, группы и организации, внесшие выдающийся вклад в защиту свободы мысли. Благодаря этой премии и связанной с ней сети ЕС оказывает поддержку лауреатам, предоставляя им поддержку и поддержку в их усилиях по защите своих интересов. Премия, в частности, способствует свободе выражения мнений, правам меньшинств, соблюдению международного права, развитию демократии и обеспечению верховенства права. Несколько лауреатов, включая Нельсона Манделу, Малалу Юсуфзай, Дениса Муквеге и Надю Мурад, впоследствии стали лауреатами Нобелевской премии мира, говорится на сайте Европейского парламента.

