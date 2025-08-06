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16:01, 6 августа 2025

Амаглобели приговорена к двум годам заключения после смягчения обвинения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В день вынесения приговора судья Батумского горсуда переквалифицировала обвинение основательница изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели. Защита назвала это попыткой сохранить лицо власти.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа в ходе последнего слова Амаглобели отказалась просить суд о снисхождении Журналистка обвиняется в нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому она дала пощечину.

Показания свидетелей по делу Мзии Амаглобели "написаны под копирку", а обвинение основано на обрезанном 44-секундном ролике, где запечатлен инцидент с пощечиной начальнику полиции Батуми, но нет того, что было до и после этого, указала ранее адвокат журналистки. 

Судья Батумского городского суда Нино Сахелашвили переквалифицировала обвинение журналистке и приговорила ее к двум годам лишения свободы. Кроме того, судья пояснила, что Амаглобели может «обратиться к президенту по поводу помилования». По заявлению главного редактора «Батумелеби» Этер Турадзе, покидая зал суда, Мзия Амаглобели держала в руках листок с надписью «Пощечина режиму».

Изначально журналистке было предъявлено обвинение по статье 353 УК Грузии (предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет). Однако сегодня судья переквалифицировала обвинение на первую часть этой статьи, предусматривающую сопротивление, угрозу или насилие в отношении представителя власти. Максимальное наказание по ней более мягкое - тюремное заключение на срок от 2 до 6 лет, отметило издание Interpressnews.

Судье Нино Сахелашвили, находящейся в западных санкционных списках, потребовалось всего несколько минут, чтобы огласить решение. Она покинула зал суда сразу после того, как зачитала приговор. «Срок отбывания наказания Мзии Амаглобели исчислять со дня ее ареста 12 января 2025 года, а приговор направить в соответствующее пенитенциарное учреждение для исполнения», — цитирует слова судьи Jamnews.

По мнению Майи Мцариашвили, адвоката Мзии Амаглобели, этим приговором правительство пыталось «сохранить лицо». «Это попытка спасти себя и свою репутацию, которая не имеет никакого отношения к правосудию. Это не приговор, а демонстративная мера наказания», - сказала она.

Судебный процесс вызвал ажиотаж

Желающие попасть в зал суда выстроились в очередь за час до начала процесса, но, несмотря на это, не все смогли попасть внутрь. На суде вновь присутствовала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. На улице возле здания суда с утра по громкоговорителям можно было услышать отрывки из заключительной речи Мзии Амаглобели.

Параллельно с оглашением приговора активисты провели во дворе суда митинг в поддержку Амаглобели. «Свободу Мзии», «Мзия провела в заключении семь месяцев», «Король — голый», «прекратите беззаконие» — такие плакаты демонстрировали люди возле здания суда, описывает атмосферу издание.

После оглашения приговора Мзию Амаглобели под аплодисменты и восторженные возгласы доставили в Руставскую тюрьму.

На заседании суда 14 июля Амаглобели объяснила, что силовик подверг ее бесчеловечному обращению в помещении полиции: по словам Амаглобели, пощечина была "импульсивной реакцией на унизительное обращение", при этом она не сожалеет о сделанном.

Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

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