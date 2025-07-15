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00:53, 15 июля 2025

Мзия Амаглобели дала показания в суде

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtisambebi / მთის ამბები на YouTube.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Основательница "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзия Амаглобели рассказала суду в Батуми о бесчеловечном обращении, которому она подверглась в отделе полиции после задержания. 

Как писал "Кавказский узел", суд в Батуми рассматривает уголовное дело против Мзии Амаглобели о нападении на начальника городской полиции. Журналистке грозит до семи лет лишения свободы. Амаглобели не признала вину. 23 июня суд оставил журналистку под стражей. По словам коллег, за время заключения Амаглобели практически ослепла на один глаз, а на другом глазу зрение сильно ухудшилось

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе директор изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели. Причиной задержания стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими и людьми в темной одежде, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

На заседании 14 июля в Батумском городском суде была впервые допрошена сама Мзия Амаглобели. Она рассказала суду о событиях 11 и 12 января, когда полицейские задержали ее на акции протеста. Адвокат журналистки Кахабер Церетели назвал допрос Амаглобели "очень важным" событием для процесса. 

В суд прибыли дипломаты ряда европейских стран, при этом почти половине желающих присутствовать на процессе не позволили войти в зал из-за недостатка мест, пишет "Грузия Онлайн". 

Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты о допросе депутата Нино Цилосани, после чего адвокаты Амаглобели подали еще одно ходатайство - о допросе премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, который, как отмечают защитники, не раз нарушал презумпцию невиновности, комментируя дело журналистки. 

Во время судебного заседания несколько раз имели место словесные перепалки между Мзией Амаглобели и прокурорами. 

Судья, несмотря на просьбы адвокатов, не позволил Амаглобели выйти из стеклянного помещения для обвиняемых и занять место свидетеля на время дачи показаний. Адвокат журналистки Майя Мцариашвили отметила, что "даже обвиняемым в групповом ограблении" судьи позволяли покинуть на время допроса это помещение, но Амаглобели это не разрешили.  

Мзия Амаглобели, в частности, сообщила суду, что бывший начальник полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе угрожал ей и вульгарно оскорблял ее, после чего плюнул ей в лицо. 

"Мне было так плохо, что я вскочила и попросила принести воды, а также попросилась в туалет. Это единственное, что я сумела сказать. Дгебуадзе сказал, что никакой воды, и в туалет не выводить, пусть [обмочится]. Он вел себя так в присутствии сотрудников, что я помню, как потеряла сознание, мне было плохо. Все в полицейском участке были настроены обращаться бесчеловечно. Я помню, как один мужчина говорил, почему не надели наручники: "Наденьте ей наручники за спиной, а не спереди", - цитирует ее слова "Интерпрессньюс". 

Говоря о пощечине Дгебуадзе, журналистка заявила, что "чувствовала себя злой и беспомощной". По словам Амаглобели, пощечина была "импульсивной реакцией на оскорбительное и унизительное обращение", при этом она не сожалеет о сделанном. "Это был предел беспомощности и злости, я больше ничего не могу добавить", - приводит ее ответ прокурору "Батумелеби".

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Автор: "Кавказский узел"

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