Зрение журналистки Амаглобели сильно ухудшилось в заключении

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Основательница "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзия Амаглобели практически ослепла на один глаз, находясь в заключении. Сильно ухудшилось зрение и на другом глазу.

Как писал "Кавказский узел", суд 18 июня оштрафовал Амаглобели по второму административному делу, за наклеенный на здание полиции плакат с лозунгом: "Грузия бастует". До этого суд оштрафовал журналистку по административному делу за оскорбление полицейского. Кроме того, суд в Батуми рассматривает уголовное дело в отношении Амаглобели о нападении на начальника городской полиции. Журналистке грозит до семи лет лишения свободы. Амаглобели не признала вину ни по одному из трех дел. 23 июня суд оставил журналистку под стражей.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе директор изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели. Причиной задержания стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими и людьми в темной одежде, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Зрение Мзии Амаглобели критически ухудшилось из-за пребывания в заключении, пишет 23 июня "Грузия-онлайн" со ссылкой на редактора интернет-издания Mtis Ambebi Гелу Мтивлишвили.

По словам Мтивлишвили, у Амаглобели и ранее были проблемы со зрение, однако последнее обследование показало, что на правом глазу ее зрение составляет 10%, а на левом - всего 0,04%. То есть левым глазом она фактически различает только свет и темноту.

Как утверждает коллега, если до заключения зрение Амаглобели можно было улучшить с помощью медицинского вмешательства хотя бы на правом глазу, то теперь это по сути невозможно.

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