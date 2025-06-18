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17:36, 18 июня 2025

Мзия Амаглобели оштрафована за плакат на здании полиции Батуми

Мзия Амаглобели в суде. Фото с сайта TV Pirveli.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Батуми наложил штраф на журналистку Мзию Амаглобели по делу о плакате, наклеенном ею на здание полиции. Это уже второй штраф по административному делу, назначенный журналистке на фоне судебного процесса над ней по уголовному делу о пощечине полицейскому.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая в Батумский горсуд поступило второе административное дело в отношении Мзии Амаглобели. Поводом стал плакат, наклеенный ею на здание полиции во время январской акции протеста. Ранее суд уже оштрафовал журналистку Мзию Амаглобели по административному делу за оскорблении полицейского. Кроме того, суд в Батуми рассматривает уголовное дело Амаглобели о нападении на начальника городской полиции. Журналистке грозит до семи лет лишения свободы. Амаглобели не признала вину ни по одному из трех дел. Сама она подала в суд иск с требованием опровержения высказываний представителей власти о ней.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе директор изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели. Причиной задержания стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими и людьми в темной одежде, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Батумский суд сегодня признал журналистку Мзию Амаглобели виновной в административном правонарушении и оштрафовал ее на 1000 лари за плакат "Грузия бастует", наклеенный на здание полиции, сообщается в репортаже TV Pirveli.

Сама Мзия Амаглобели на судебном заседании не присутствовала. Она также отказалась от участия в нем дистанционно и заранее сообщила об этом судье. На предыдущем заседании суда она назвала абсурдом свое второе административное дело. "За один и тот же случай, за то, что я наклеила стикер, меня судят во второй раз, и я считаю это несправедливым", - сказала она и добавила, что стикер на здание наклеила в знак солидарности с незаконно задержанными участниками акции протеста 11 января.

На заседании в качестве свидетеля был допрошен сотрудник полиции Нодар Зенаишвили. Он сказал, что для наклеивания плакатов в городе есть специально отведенные места, и потому Амаглобели нарушила закон, наклеив плакат в неположенном месте, пишет "Батумелеби".

Адвокаты Мзии Амаглобели возражали, что она действовала в рамках свободы выражения мнения и имела абсолютное право разместить плакат в общественном месте, однако суд не учел эти аргументы и вынес решение о штрафе журналистке по части 1 статьи 150 (самовольное изменение внешнего вида муниципального здания).

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Автор: "Кавказский узел"

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