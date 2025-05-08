Амаглобели потребовала опровержения высказываний представителей власти о ней

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Основательница "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзия Амаглобели подала иск в суд с требованием обязать премьер-министра Ираклия Кобахидзе, лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе и депутата «Силы народа» Созара Субари опровергнуть клеветнические высказывания.

Как писал "Кавказский узел", Батумский горсуд рассматривает уголовное дело основательницы "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзии Амаглобели, обвиняемой в нападении на начальника полиции Батуми. Ей грозит наказание до семи лет лишения свободы. Амаглобели отказалась признать вину. Ранее судья оштрафовал журналистку по административному делу об оскорблении полицейского. 28 апреля Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) подала в ЕСПЧ жалобу от имени Амаглобели на незаконное лишение свободы и нарушение прав. 7 мая в Батумский горсуд поступило новое административное дело Амаглобели. Поводом для составления протокола стал плакат, наклеенный ею на стену здания во время январской акции протеста.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной ее задержания стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими и людьми в темной одежде, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Основательница «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзия Амаглобели подала иск в суд на премьер-министра Ираклия Кобахидзе, лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе и депутата «Силы народа» Созара Субари.

"7 мая 2025 года Мзия Амаглобели обратилась в коллегию по гражданским делам Тбилисского городского суда с иском против Ираклия Кобахидзе, Мамуки Мдинарадзе и Созара Субари. В иске содержится требование признать клеветническими заявления Ираклия Кобахидзе, Мамуки Мдинарадзе и Созара Субари в отношении Мзии Амаглобели, сделанные в разное время в средствах массовой информации , и опровергнуть эти заявления тем же способом.

Исковые требования опираются на ч. 1 статьи 9, статью 12 и ч. 1 и 4 статьи 31 Конституции Грузии. Пункт 2 статьи 6 Европейской конвенции о защите прав и свобод человека. Части 2 и 3 статьи 18 Гражданского кодекса Грузии. Подпункт «д» статьи 1 и ч. 1 статьи 17 Закона о свободе слова и выражения», - сообщило 7 мая "Интерпрессньюс".

Амаглобели просит признать судом клеветническим высказывание Ираклия Кобахидзе, сделанное в эфире телекомпании «Имеди» 29 января 2025 года в программе «Имеди LIVE». "Помните, был первый случай, когда этот человек клеил наклейки на сотрудников полиции...» - сказал Ираклий Кобахидзе об Амаглобели. Второе высказывание о ней он сделал в эфире телекомпании "Рустави-2" 16 апреля. "Амаглобели <...> выполняла конкретный приказ, когда оскорбила сотрудника полиции. Приказ заключался в том, чтобы унизить полицию и оскорбить достоинство полиции" - приводятся слова Кобахидзе в полном тексте иска, который опубликовало 7 мая "Батумелеби".

Мамука Мдинарадзе 3 февраля во время правительственного брифинга заявил также о "задании". "Давайте не будем изображать женщину как героиню, которая действовала по конкретному заданию. Мы все должны это знать. Во-первых, она наклеила «наклейку» на сотрудника полиции — содержание и результат этого задания должны заключаться в том, чтобы максимально очернить репутацию государственных учреждений, полиции». Мзия Амаглобели, которую отпустили через 1 или 2 часа, подошла к начальнику полиции и сначала схватила его за куртку, крепко обхватила его, а затем избила. Он демонстративно удала полицейского пощечиной прямо в присутствии камер. Она сделал это с единственной целью — очернить репутацию полиции и полицейского", - указано в тексте иска.

Созар Субари в программе «Imedi LIVE» на телеканале «Имеди» 5 февраля также заявил, что Амаглобели "прикрепила «наклейку» на спину полицейского".

Напомним, 4 мая международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что в Грузии участились случаи нападения на журналистов со стороны представителей властей. Отдельно правозащитники отметили преследование Мзии Амаглобели.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста против решения властей.

Участники протестов уже больше пяти месяцев (с 28 ноября 2024 года) требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных 1 . Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram 2 либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.