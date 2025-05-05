Правозащитники встревожены нападениями на журналистов в Грузии

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Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что в Грузии участились случая нападения на журналистов со стороны представителей властей. Особо правозащитники отметили дело основателя изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели.

Как писал "Кавказский узел", в январе Amnesty International призвала освободить всех задержанных в Грузии за мирное использование права на свободу слова и собраний.

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала 4 мая отчет, в котором оценило ситуацию с свободой СМИ в Грузии.

По данным организации, грузинские журналисты все чаще становятся жертвами нападений со стороны властей. "Грузинские СМИ оказались на передовой правительственных репрессий против мирных протестов, Полиция преследовала журналистов, чтобы мешать им освещать протесты, в том числе путем незаконного применения силы", - говорится в отчете, который цитирует "Грузия-онлайн".

Отдельно правозащитники упомянули в отчете дело Мзии Амаглобели, о которой говорится, что она присоединилась к протестам и находится среди арестованных. "По всему региону доступ к достоверной информации сокращается, а дезинформация все больше доминирует в общественном пространстве", - следует из отчета.

12 января была задержана основатель изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели. Ей грозит до семи лет лишения свободы за пощечину начальнику полиции Батуми. Коллеги Амаглобели и правозащитники требуют ее освобождения и расследования действий полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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