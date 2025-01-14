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11:50, 14 января 2025

Правозащитники призвали немедленно освободить задержанных грузинских демонстрантов

Участница акции с дымовой шашкой. 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что все задержанные в Грузии за мирное использование права на свободу слова и собраний должны быть немедленно освобождены.

Как писал "Кавказский узел", 11 января силовики задержали не менее 10 человек в Батуми, в том числе основательница интернет-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели, которая обвиняется в нападении на силовика. 12 января на акциях с требованием освободить ранее задержанных, а также обвиненных по уголовным делам, были задержаны не менее девяти человек в Тбилиси и восьми в Батуми.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Грузии заявил, что страна до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в Грузии начались акции протеста.

"Грузинские власти должны срочно освободить всех задержанных за мирное осуществление своих прав на свободу выражения мнений и мирных собраний, а также провести оперативные, тщательные и беспристрастные расследования всех утверждений о незаконном и непропорциональном применении силы полицией", - говорится в заявлении международной правозащитной организации Amnesty International, опубликованном на сайте организации.

Замдиректора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев заявил, что власти Грузии расценивают как преступление любые, даже символические акции протеста, такие как размещение наклеек в общественных местах. И это делается для преследования мирных протестующих и подавления инакомыслия, отметил Кривошеев.

Правозащитники считают, что новые законы, вступившее в силу в Грузии 30 декабря 2024 года, накладывают дополнительные произвольные ограничения на свободу выражения мнений и мирных собраний. Так, в заявлении Amnesty International приводятся в пример крупные штрафы за размещение протестных лозунгов или плакатов, а также то, что полиции дано право "превентивно" задерживать людей.

С 11 по 12 января в Тбилиси и Батуми во время акций протеста, проведенных в знак солидарности с ранее задержанными проевропейскими демонстрантами, были арестованы более 20 человек, включая активистов, работников СМИ и членов политической оппозиции. Среди арестованных - активисты Циала Катамидзе и Мате Центрадзе, задержанные в Батуми за размещение протестных наклеек. Мзия Амаглобели, основатель медиакомпаний Batumelebi и Netgazeti, была арестована дважды 12 января. Сначала она была задержана по административному правонарушению за размещение протестной наклейки, а затем повторно арестована как подозреваемая в совершении уголовного преступления, сказано в заявлении правозащитников.

Также в заявлении упоминается правозащитник Гия Джваршеишвили, который сообщал о пытках во время задержания в декабре. Он был повторно арестован 11 января и позднее госпитализирован.

Amnesty International подчеркивает, что, несмотря на многочисленные случаи пыток и других видов жестокого обращения, ни один сотрудник правоохранительных органов не был привлечен к ответственности. Организация призывает власти Грузии прекратить репрессии, обеспечить справедливое отношение к пострадавшим и право на мирный протест граждан.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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