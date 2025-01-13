Девять демонстрантов задержано на акции протеста в Тбилиси

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Всего девять наиболее активных демонстрантов задержали в Тбилиси силовики после того, как участники акции протеста сорвали корпоративную вечеринку судей, требуя освободить арестованных ранее активистов.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 12 января не менее четырех человек были задержаны в Тбилиси, где активисты сорвали корпоративную вечеринку судей, требуя освободить демонстрантов, арестованных по уголовным делам. В Батуми были задержаны как минимум шесть человек, в том числе лидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария.

В Тбилиси в общей сложности силовики задержали девять человек около ресторана, в котором проходила корпоративная вечеринка судей. Часть задержанных была доставлена в изолятор Захеси, другая часть – в Дигоми. Судья, присутствовавшие на корпоративной вечеринке, покинули ресторан под прикрытием полиции и спецназа. Когда они вышли из здания, участники акции протеста встретили их неодобрительными возгласами и выкриками, сообщил сегодня ночью телеграм-канал Tbilisi life.

Речь идет о корпоративном мероприятии в ресторане "Бабило". Протестующие освистали судей и закидали их яйцами, силовики вмешались в ситуацию и задержали наиболее активных участников акции, пояснил на своем сайте грузинский "Первый канал".

Напомним, в Батуми 11 января прошла акция протеста, участники которой потребовали провести новые парламентские выборы, в ходе акции были задержаны 10 человек, в том числе основательница интернет-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели. Причиной ее задержания стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который Амаглобели наклеила на стену.

Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке и, пытаясь выбраться. По ее словам, она резко махнула рукой и случайно ударила начальника полиции Батуми. Тот сразу же задержал Амаглобели.

На Амаглобели заведено уголовное дело о нападении на полицейского, эта статья предусматривает до семи лет заключения. Трое из 10 задержанных на акции в Батуми потребовали расследовать действия силовиков, один из них заявил об избиении. 12 января в Грузии прошли акции протеста с требованием освободить задержанных. Журналисты у здания правительства Грузии в Тбилиси потребовали освободить Мзию Амаглобели.

"Кавказский узел" также писал, что 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Грузии заявил, что страна до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в Грузии начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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