Силовики начали задержания в Тбилиси и Батуми

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Не менее четырех человек задержаны в Тбилиси, где активисты сорвали корпоративную вечеринку судей, требуя освободить демонстрантов, арестованных по уголовным делам. В Батуми задержаны как минимум шесть человек, в том числе лидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария.

Как писал "Кавказский узел", акции протеста с требованием освободить задержанных проходят сегодня в Батуми. Журналисты у здания правительства Грузии в Тбилиси потребовали освободить их коллегу Мзию Амаглобели.

11 января в Батуми прошла протестная акция, участники которой потребовали провести новые парламентские выборы, в ходе акции были задержаны 10 человек. На акции также была задержана основательница интернет-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели, причиной задержания стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке и, пытаясь выбраться, резко махнула рукой, случайно ударив начальника полиции Батуми. Тот сразу же задержал Амаглобели, сообщила она омбудсмену. На Амаглобели заведено уголовное дело о нападении на полицейского, эта статья предусматривает до семи лет заключения. Трое из 10 задержанных на акции в Батуми потребовали расследовать действия силовиков, один из них заявил об избиении.

Задержания начались в Батуми, на акции с требованием освобождения задержанных в ночь на 11 января активистов, в том числе Мзии Амаглобели. В частности, задержана лидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария. Как следует из видео, которое опубликовало "Батумелеби" она наклеила стикер о забастовке прямо на полицейского. Также были задержаны Лука Нацвлишвили, Гиорги Киртадзе, Шушана Мацаберидзе, Гиорги Какаладзе и Элизбар Чхиквидзе.

В районе ресторана "Бабило" в Тбилиси задержаны не менее четырех человек, сообщила сегодня телекомпания "Пирвели".

У ресторана, где сегодня была намечена корпоративная вечеринка судей, сегодня собрались родственники арестованных за участие в акциях протеста, которым суды продлили срок содержания под стражей. Участники акции протеста держали в руках фотографии людей, которые пострадали или были арестованы сотрудниками правоохранительных органов в ходе последних акций протеста, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

Одного из судей участники акции забросали яйцами, а также облили водой. В перепалку с ним вступил один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Мелия,. Он назвал силовика "бессовестным", а участники акции скандировали: "Раб", "Раб", "Освободите молодежь!".

Один из судей пытался покинуть территорию на автобусе, однако участники акции призвали водителя не открывать тому двери, после чего автобус уехал, а судью вывели через полицейский кордон, говорится в публикации.

Судьям задавали вопросы, почему они назначают наказания задержанным на акциях протеста, но ответа не получили. Полиция выставила кордон у главного входа в ресторан, сообщил Telegram-канал Tbilisi Life.

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Грузии заявил, что страна до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в Грузии начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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