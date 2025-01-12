Участники акций протеста призвали освободить задержанных в Батуми

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Акции протеста с требованием освободить задержанных проходят в Батуми. Журналисты у здания правительства Грузии в Тбилиси потребовали освободить их коллегу Мзию Амаглобели.

Как писал "Кавказский узел", 11 января в Батуми прошла протестная акция, участники которой потребовали провести новые парламентские выборы, в ходе акции были задержаны 10 человек. На акции также была задержана основательница интернет-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели, причиной задержания стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке и, пытаясь выбраться, резко махнула рукой, случайно ударив начальника полиции Батуми. Тот сразу же задержал Амаглобели, сообщила она омбудсмену. На Амаглобели заведено уголовное дело о нападении на полицейского, эта статья предусматривает до семи лет заключения. Трое из 10 задержанных на акции в Батуми потребовали расследовать действия силовиков, один из них заявил об избиении.

В Батуми у здания Конституционного суда проходит акция "Солидарность с узниками режима" с требованием освободить задержанных сегодня ночью, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

"Из-за стикера арестовали людей, причем на нем не было написано ничего оскорбительного, только призыв к забастовке. Видимо, "Грузинская мечта" очень боится забастовки, они ее не выдержат, и она разрушит нелегитимную власть. Они угрожают мирным протестам, мы заявляем о своей солидарности со всеми задержанными", - привело агентство слова участников акции.

Еще одна акция протеста проходит у дома правительства Аджарии. Между участниками акции протеста и сотрудниками правоохранительных органов возникла словесная перепалка.

Протестующие требуют разъяснений, на каком основании вчера были задержаны граждане. "Мы на все получим ответы, мы будем оставлять стикеры в любом месте. Мы соблюдаем Конституцию. Вы калечите людей", - говорится в другом сообщении агентства.

К зданию Конституционного суда было стянуто множество полицейских, проинформировал Telegram-канал Tbilisi Life.

Перед зданием правительства в Тбилиси проходит акция протеста журналистов и активистов, которые требуют освобождения Мзии Амаглобели. Они заявляют, что выдвинутое против нее обвинение в нападении на полицейского не соответствует действительности. Задержание Мзии – "это показательное сведение счетов с критическими медиа", – заявляют участники акции. В знак солидарности с коллегой они наклеили на стены здания Канцелярии стикеры с призывом присоединиться ко всеобщей забастовке, анонсированной на 15 января: Мзию изначально арестовали как раз за то, что она наклеила такой стикер на стену здания полиции в Батуми, сообщило сегодня JamNews.

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Грузии заявил, что страна до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в Грузии начались акции протеста.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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