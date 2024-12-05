Отставки несогласных: протест грузинских чиновников

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28 ноября 2024 года премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил о приостановке переговоров по евроинтеграции страны. Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой, проводимой "Грузинской мечтой" .

Отставки в МИДе Грузии

29 ноября 2024 годапосол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили объявил об отставке на своей странице в соцсети Х . «На протяжении всей моей дипломатической службы, продолжавшейся более чем два десятилетия, я с моими дорогими коллегами был активно вовлечен в развитие европейской интеграции Грузии и построение крепких и доверительных стратегических отношений с нашими союзниками, особенно с США. Наши неустанные усилия не должны быть подорваны или скомпрометированы», — написал он.

30 ноября 2024 года об отставках заявили послы Грузии в Италии и Нидерландах. Исполняющий обязанности посла в Италии Ираклий Векуа написал “Как писал сеньор Пессоа? — о шрамах от боев, которые мы избежали… У всех есть такие. У меня — слишком много», — написал Векуа на своей странице в соцсети.

Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Нидерландах Давид Соломония осудил применение силы против участников мирных протестов и отметил, что большую часть своей карьеры посвятил работе по вопросам евроинтеграции. "Сегодня эта надежда завершилась. Я оставляю должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Королевстве Нидерландов", - написал он.

1 декабря 2024 года стало известно об отставке посла Грузии в США Давида Залкалиани и заместителя министра иностранных дел Теймураза Джанджалия . 1 декабря премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что это было запланированные кадровое решение, принятое новым министром иностранных дел Макой Бочоришвили.

3 декабря 2024 года сын бывшего замминистра иностранных дел Грузии Теймураза Джанджалия, Давид Джанджалия (владелец компании Misty Mountains - Georgian Chacha), заявил, что на него и членов его семьи может быть совершено нападение. Из его слов следует, что замминистра иностранных дел Теймураз Джанджалия подал в отставку добровольно .

2 декабря 2024 года о своей отставке объявила посол Грузии в Литве Саломе Шапакидзе в соцсети Х. “Грузия – это Европа!”, - написала посол .

3 декабря 2024 года о своей отставке объявила посол Грузии в Чехии Теа Майсурадзе. “Для меня было большой честью служить национальным интересам моей страны на протяжении десятилетий, способствовать ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры и, в то же время, защищать ее суверенитет и территориальную целостность. Я остаюсь верной будущему Грузии!", – написала она.

Также группа сотрудников МИД Грузии выступила с заявлением о том, что решение правительства заморозить евроинтеграцию не соответствует стратегическим интересам страны и противоречит Конституции.

Отставка в Минобороны

Сотрудник Генерального штаба Министерства обороны Грузии, референт по вопросам США и Великобритании Рати Твалавадзе объявил 30 ноября 2024 года, что покидает Генштаб из-за решения правительства заморозить на ближайшие годы процесс вступления Грузии в ЕС. В своем заявлении он подчеркнул, что партия "Грузинская мечта" своими действиями "предала Конституцию" . «Время сидеть в кабинетах прошло, время для эвфемизмов, абстракций и дидактики также прошло. Сейчас пришло время одного — протеста. Сегодня, иначе завтра может уже не быть», — написал он.

До этого несколько десятков сотрудников Минобороны Грузии выступили с совместным заявлением о приверженности курсу на вступление в ЕС и НАТО, назвав его безальтернативным для безопасности страны.

Отставка в МВД

2 декабря 2024 года старший инструктор службы тактической подготовки Академии МВД Георгий Габехадзе заявил о своей отставке и выходе из системы МВД в связи с последними событиями в стране. "Я принял одно из самых трудных, но продиктованных разумом и внутренней убеждённостью решений", - пишет в соцсетях Георгий Габехадзе .

В этот же день уволилась сотрудница службы 112 МВД Грузии Мариам Посошвили. Свое увольнение она пояснила в соцсети. "Я, как сотрудник государственного учреждения МВД, написала заявление и ушла с работы. Клятву России не давала, больше не буду частью режима, который жестокими методами расправляется со своими гражданами” – написала она .

3 декабря 2024 года глава управления планирования полицейского спецназа МВД Грузии полковник полиции Ираклий Шаишмелашвили попросил освободить его от должности на фоне протестных акций в стране. Причиной увольнения называются семейные обстоятельства. Заявление об этом он разместил на странице в соцсети, сопроводив пост символикой с флагами Грузии и ЕС . Департамент планирования спецназа МВД занимается непосредственной подготовкой разгона протестных акций.

Об отставках и увольнениях в МВД написал в соцсетях бывший начальник Батумского управления береговой охраны морской безопасности Грузии Гоча Беридзе. По его словам, подали в отставку “начальник департамента разгона и его четыре заместителя подали в отставку, 16 инструкторов, начальник службы психологической подготовки и 12 сотрудников, группа управления водометами из 16 человек!" . О проблемах в рядах ситуации в МВД также сообщил со ссылкой на свои источники бывший главный прокурор Грузии и экс-депутат парламента Муртаз Зоделава в эфире телеканала Formula .

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