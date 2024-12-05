Один из руководителей спецназа МВД Грузии подал в отставку

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Глава управления планирования полицейского спецназа МВД Грузии полковник полиции Ираклий Шаишмелашвили попросил освободить его от должности на фоне протестных акций в стране.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы. 4 декабря стало известно, что после обысков в офисах оппозиционных партий задержаны семь подозреваемых в организации и участии в групповом насилии. При обысках изъяты пиротехника и коктейли Молотова. Премьер-министр Грузии назвал действия силовиков превентивными мерами. Сегодня ночью на месте акции протеста около парламента в Тбилиси между протестующими и силовиками произошла стычка, в результате которой задержаны семь человек.

28 ноября 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке переговоров по евроинтеграции страны. Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой, проводимой "Грузинской мечтой", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников"





Ираклий Шаишмелашвили, начальник управления в департаменте особых поручений, который курирует работу спецподразделений, попросил освободить его от должности "по семейным обстоятельствам" с последующим увольнением в запас. Заявление на имя министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури он разместил на странице в соцсети. Свой пост Шаишмелашвили сопроводил символикой с флагами Грузии и ЕС, передает грузинский телеканал "Мтавари архи".

Его пост уже прокомментировала президент Грузии Саломе Зурабишвили: "В Европу достойно! Достойный грузин!".

Радикализация протестов, возведение баррикад и использование пиротехники спровоцированы жесткими действиями спецназа при разгоне демонстрантов, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Протестующие стремятся к обострению ситуации, провоцируя силовиков, возразили их оппоненты.

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