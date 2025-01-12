Омбудсмен потребовал расследовать действия силовиков при задержаниях в Батуми

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Трое из 10 задержанных на акции в Батуми потребовали расследовать действия силовиков, один из них заявил об избиении. На основательницу "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели заведено уголовное дело о нападении на полицейского.

Как писал "Кавказский узел", 11 января в Батуми прошла протестная акция, участники которой потребовали провести новые парламентские выборы, в ходе акции были задержаны 10 человек. На акции также была задержана основательница интернет-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели, причиной задержания стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке и пытаясь выбраться, резко махнула рукой, случайно ударив начальника полиции Батуми. Тот сразу же задержал Амаглобели.

Директор издательской группы Batumelebi - Netgazeti Мзия Амаглобели задержана за нападение на сотрудника полиции (статья 353 Уголовного кодекса предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы), сообщило агентство "Новости Грузия" со ссылкой на МВД Грузии.

Информацию о статье подтвердили адвокаты Амаглобели. Официально обвинения предъявлены не были, проинформировало сегодня JamNews.

В ночь с 11 на 12 января сотрудники аппарата Народного защитника Грузии посетили 10 задержанных на акциях протеста, в том числе одного несовершеннолетнего.

По информации омбудсмена Грузии, пятеро из задержанных заявили о ненадлежащем обращении силовиков. Один из задержанных заявил, что в результате действий со стороны сотрудников полиции у него отмечаются боли в области груди и головы, а также ссадины на руках.

Трое из задержанных добиваются расследования действия силовиков, аппарат Народного защитника Грузии уведомил об этом Специальную следственную службу.

Большинство задержанных сообщили, что сотрудники полиции не разъяснили им основания для задержания, а также не ознакомили с их правами. Четверо из них также говорят об оскорблениях со стороны представителей правоохранительных органов, проинформировало агентство "Интерпрессньюс".

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Грузии заявил, что страна до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в Грузии начались акции протеста.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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