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06:44, 12 января 2025

Силовики нарушили право Мзии Амаглобели на защиту

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские не допускают адвоката к основательнице интернет-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели, задержанной в Батуми на акции протеста.

Как информировал "Кавказский узел", 11 января в Батуми прошла протестная акция, участники которой потребовали провести новые парламентские выборы, в ходе акции были задержаны 10 человек. На акции также была задержана основательницы интернет-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели, причиной задержания стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену.

К Мзии Амаглобели не пускают адвокатов, ее защитник Паата Диасамидзе заявил, что это является нарушением ее права на защиту. Он отметил, что несколько раз звонил в Генеральную инспекцию, однако ведомство не отреагировало на нарушение силовиками прав Амаглобели, сообщил сегодня телеграм-канал Tbilisi life.

Амаглобели посетил представитель омбудсмена, которому она рассказала, что после ареста подверглась ненадлежащему обращению. Амаглобели пояснила, что когда была освобождена после первого ареста, то оказалась в давке и ощутила боль в руке, так как её сильно сжали. Чтобы освободить руку, она резко ею махнула и случайно ударила сотрудника полиции, которым оказался начальник полиции Батуми. Тот сразу же арестовал Амаглобели.

На нарушение прав подзащитных также пожаловался адвокат Софио Гогличидзе, которая защищает Георгия Гиоргадзе и Николоза Джавахишвили, задержанных по обвинению в организации насилия во время протестов. "Стороне защиты не была предоставлена возможность допросить и выслушать позицию обвиняемого – в деле нет доказательств, нет совокупности доказательств, на основании которых суд должен был принять указанное решение", – сказала в эфире телеканала "Формула" Гогличидзе, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Суд оставил под стражей Гиоргадзе и Джавахишвили, а также еще шестерых задержанных ранее. Гогличидзе заявила, что судья удовлетворил ходатайство обвинения всего за несколько минут и без каких-либо обоснований.

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Грузии заявил, что страна до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в Грузии начались акции протеста.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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