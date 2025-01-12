Более 10 человек задержаны на протестной акции в Батуми

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На акции протеста в Батуми, участники которой потребовали провести повторные парламентские выборы, задержаны более 10 человек, в том числе основательница изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря 2024 года Тбилисский горсуд отправил под арест основателя движения "Дапиони" Звиада Цецхладзе и еще семерых обвиняемых по делу об организации насилия на протестных акциях. 11 января процесс по делу пятерых арестованных был сорван из-за того, что адвокаты покинули зал заседаний в знак протеста против решений суда.

Звиад Цецхладзе, актер Вепхия Касрадзе и Васил Кадзелашвили обвинены в организации и руководстве групповым насилием (часть 1 статьи 225 УК Грузии, предусматривает до девяти лет лишения свободы). Еще пять арестованных - Торнике Гошадзе, Николоз Джавахишвили, Ираклий Миминошвили, Георгий Горгадзе и Ильсам Алиев – обвинены в участии в групповом насилии (часть 2 статьи 225 УК Грузии, предусматривает до шести лет лишения свободы).

11 января в Батуми прошла протестная акция, участники которой потребовали провести новые парламентские выборы, пишут "Новости-Грузия".

В ходе акции были задержаны 10 человек. Сначала полиция арестовала активистку Татию Абуладзе, которая наклеила стикер с надписью "Бастуй" на форму одного из сотрудников МВД. После этого протестующие направились к батумскому офису главного полицейского управления. Там задержали активистку Мате Центерадзе, которая наклеила такой же стикер на асфальт. После того, как протестующие подняли шум, были задержаны еще несколько человек.

По словам основательницы гражданской платформы "Европейская орбита Грузии" Нино Ломджария, среди арестованных бывшая сотрудница аппарата омбудсмена Циала Катамидзе и защитник прав инвалидов Гия Джваршейшвили.

На акции также была задержана основательницы интернет-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели, причиной задержания стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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