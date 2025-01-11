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16:58, 11 января 2025

Суд по делу участников акций в Тбилиси сорван после протеста адвокатов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Процесс по делу пяти человек, обвиняемых в насилии на акциях протеста в Тбилиси, приостановлен в связи с тем, что адвокаты покинули зал заседаний в знак протеста против решений суда.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря 2024 года Тбилисский горсуд отправил под арест основателя движения "Дапиони" Звиада Цецхладзе и еще семерых обвиняемых по делу об организации насилия на протестных акциях.

Звиад Цецхладзе, актер Вепхия Касрадзе и Васил Кадзелашвили обвинены в организации и руководстве групповым насилием (часть 1 статьи 225 УК Грузии, предусматривает до девяти лет лишения свободы). Еще пять арестованных - Торнике Гошадзе, Николоз Джавахишвили, Ираклий Миминошвили, Георгий Горгадзе и Ильсам Алиев – обвинены в участии в групповом насилии (часть 2 статьи 225 УК Грузии, предусматривает до шести лет лишения свободы).

Сегодня в Тбилисском горсуде прошло заседание по делу Звиада Цецхладзе и еще семерых обвиняемых по делу о групповом насилии на акции протеста у здания парламента.

Адвокаты попросили освободить обвиняемых под залог. Кроме того, адвокаты несколько раз подали ходатайство о смене зала заседания. Они пояснили, что из-за тесноты в зале суда обвиняемым становится плохо, и необходимо сменить зал на более просторный. Судья не удовлетворил эти ходатайства, и адвокаты вместе с подзащитными покинули зал суда в знак протеста, сообщает "Интерпрессньюс".

В результате процесс приостановлен до явки общественных адвокатов, хотя защитники обвиняемых подчеркнули, что не отказываются от участия в процессе, а просто требуют соответствующих рабочих условий.

Общественные адвокаты должны быть назначены пятерым из восьми обвиняемых. Четырем из них (Николозу Джавахишвили, Георгию Горгадзе, Звиаду Цецхладзе и Ираклию Миминошвили) положен адвокат, поскольку они не достигли возраста в 21 год, а еще один обвиняемый - Алиев - не знает грузинского языка.

Неявка представителей остальных трех обвиняемых - Вепхии Касрадзе, Васила Кадзелашвили и Торнике Гошадзе - не препятствует продолжению судебного процесса, пишет издание.

Напомним, 10 января участники акции около Тбилисского горсуда выступили в поддержку арестованных по делу о насилии на уличных протестах. В тот же день этот суд продлил арест 11 человек, в том числе актера Андро Чичинадзе, задержанных по делу об организации насилия на протестных акциях.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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