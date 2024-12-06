Суд в Тбилиси арестовал участников протестов по уголовным статьям

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Пять человек помещены под арест по делу об участии в групповом насилии и трое - об организации насилия. Также суд на два месяца арестовал одного из лидеров "Сильной Грузии" Алеко Элисашвили по обвинению в политическом преследовании.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря после обысков в офисах оппозиционных партий были задержаны семь подозреваемых в организации и участии в групповом насилии. При обысках изъяты пиротехника и коктейли Молотова, отчитались силовики. Среди задержанных был и лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили. 5 декабря число задержанных по этому делу достигло 13.

Алеко Элисашвили предъявлено обвинение в преследовании по политическому признаку. По версии Генпрокуратуры, он 2 декабря словесно и физически оскорбил председателя Национального конгресса азербайджанцев и одного из основателей партии "Грузинская мечта" по политическому признаку. Элисашвили грозит до трех лет лишения свободы. 5 декабря стало известно, что он госпитализирован в клинику "Вивамед". Адвокат политика заявлял, что у Элисашвили травмы на лице и теле и, предположительно, сломано ребро в результате избиений. Сегодня Элисашвили был возвращен в СИЗО.

Тбилисский городской суд поместил под арест в качестве меры пресечения основателя движения "Дапиони" Звиада Цецхладзе и еще семерых задержанных.



Торнике Гошадзе, Николоз Джавахишвили, Иракли Миминошвили, Гиорги Гиоргадзе и Ильсам Алиев обвинялись в участии в групповом насилии (часть 2 статьи 225 УК Грузии предусматривает до четырех лет лишения свободы). Звиад Цецхладзе, Вепхвиа Касрадзе и Васил Кадзелашвили обвинялись в организации и руководстве групповым насилием (часть 1 статьи 225 УК Грузии, предусматривает до девяти лет).



"Держитесь, все будет хорошо, борьба продолжается", — обратился во время суда к друзьям основатель "Дапиони" Звиад Цецхладзе, сообщило агентство "Грузия Online".

Сегодня же суд избрал арест в виде меры пресечения одному из лидеров "Сильной Грузии" Алеко Элисашвили. По словам прокурора, Алеко Элисашвили нанес словесные и физические оскорбления члену "Грузинской мечты" Али Бабаеву в связи с его политической деятельностью, проинформировало "Интерпрессньюс".

По данным неправительственной организации, к 6 декабря задержано около 400 человек, из них более 350 - по административным статьям, а 26 - по уголовным, проинформировала телекомпания "Пирвели".

Радикализация протестов, возведение баррикад и использование пиротехники спровоцированы жесткими действиями спецназа при разгоне демонстрантов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Протестующие стремятся к обострению ситуации, провоцируя силовиков, возразили их оппоненты.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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