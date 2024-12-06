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10:43, 6 декабря 2024

Грузинский оппозиционер возвращен в изолятор после оказания медпомощи

Алеко Элисашвили. Фото: "Новости Грузии" https://www.newsgeorgia.ge

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Врачи клиники "Вивамед" оказали помощь задержанному полицией лидеру грузинской партии "Граждане" Алеко Элисашвили, после чего политика вернули в изолятор временного содержания.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря после обысков в офисах оппозиционных партий были задержаны семь подозреваемых в организации и участии в групповом насилии. При обысках изъяты пиротехника и коктейли Молотова, отчитались силовики. Среди задержанных был и лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили. 5 декабря число задержанных по этому делу достигло 13.

Алеко Элисашвили предъявлено обвинение в преследовании по политическому признаку. По версии Генпрокуратуры, он 2 декабря словесно и физически оскорбил председателя Национального конгресса азербайджанцев и одного из основателей партии "Грузинская мечта" по политическому признаку. Элисашвили грозит до трех лет лишения свободы. 5 декабря стало известно, что он госпитализирован в клинику "Вивамед". Адвокат политика заявлял, что у Элисашвили травмы на лице и теле и, предположительно, сломано ребро в результате избиений.

Алеко Элисашвили покинул клинику после оказания медпомощи, сообщил сегодня представитель "Вивамеда". "Он был у нас, вечером ему были оказаны услуги амбулаторного характера, после чего он вчера же был выписан", - приводит его слова "Интерпрессньюс".

Адвокат политика Георгий Рехвиашвили сообщил сегодня, что Элисашвили был возвращен из клиники в изолятор временного содержания в Душети. "Однако мы не располагаем информацией о состоянии его здоровья. Медицинское учреждение информацию не предоставляет. Запрос информации требует времени", - цитирует адвоката издание.

Напомним, в Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы. Большинство задержанных на акциях протеста заявили представителям омбудсмена о применении чрезмерной силы при задержаниях. Адвокаты задержанных рассказали, что их подзащитные подверглись избиениям и в изоляторах.

Радикализация протестов, возведение баррикад и использование пиротехники спровоцированы жесткими действиями спецназа при разгоне демонстрантов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Протестующие стремятся к обострению ситуации, провоцируя силовиков, возразили их оппоненты.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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Протестующие у парламента Грузии. Скриншот фото из Facebook* Publika.ge от 02.12.24, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1313595470040000&set=pcb.1313596083373272 Отставки несогласных: протест грузинских чиновников

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