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23:34, 5 декабря 2024

Число задержанных за организацию насилия в Грузии достигло 13

Задержанный. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали сегодня пять человек, подозреваемых в организации насилия на акциях протеста в Грузии, инициалы двух из них совпадают с инициалами актера Андро Чичинадзе и стендапера Онисе Цахадзе, о задержании которых сообщали СМИ. Общее число подозреваемых достигло 13.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы. 4 декабря стало известно, что после обысков в офисах оппозиционных партий задержаны семь подозреваемых в организации и участии в групповом насилии. Еще один участник протестов задержан по обвинению в нападении на полицейского. Всего обвинения по статьям о повреждении имущества, насилии против силовиков, организации группового насилия и нападении предъявлены 15 жителям страны.

28 ноября 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке переговоров по евроинтеграции страны. Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой, проводимой "Грузинской мечтой", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Популярный грузинский актер, активный участник проевропейских протестных акций Андро Чичинадзе задержан в Тбилиси, сообщило сегодня агентство "Грузия Online".

Чичинадзе задержали в его квартире. 28-летний актер приходится двоюродным братом лидеру партии "Дроа" Элене Хоштария, говорится в публикации.

Также был задержан стендапер Онисе Цахадзе, проинформировало агентство "Новости Грузия".

МВД Грузии распространило информацию, что сегодня задержаны пять человек по уголовной статье об организации группового насилия, которая предусматривает до девяти лет лишения свободы. "Ведомство приводит только инициалы и годы рождения обвиняемых. В двух случаях они совпадают с инициалами комика Онисе Цхададзе и актера Андро Чичинадзе. Также задержаны 36-летний Г.М., 49-летний Дж.А. и 26-летний гражданин иностранного государства Р.С. (предположительно гражданин Украины)", - говорится в публикации агентства.

МВД сообщает, что у обвиняемых при личном досмотре и в домах были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, военная форма, взрывчатые вещества. У четырех человек  был проведен обыск, в ходе которого изъяли оружие, крупные суммы денег, карты памяти и компьютерное оборудование, привело заявление ведомства "Нетгазети".

Одному из лидеров "Сильной Грузии" Алеко Элисашвили предъявлено обвинение в преследовании по политическому признаку. По версии Генпрокуратуры 2 декабря он словесно и физически оскорбил председателя Национального конгресса азербайджанцев и одного из основателей партии "Грузинская мечта - демократической Грузии" по политическому признаку. Статья предусматривает до трех лет лишения свободы, проинформировало "Интерпрессньюс". Агентство добавило, что политик госпитализирован в клинику "Вивамед".

Напомним, глава управления планирования полицейского спецназа МВД Грузии полковник полиции Ираклий Шаишмелашвили попросил освободить его от должности на фоне протестных акций в стране.

Радикализация протестов, возведение баррикад и использование пиротехники спровоцированы жесткими действиями спецназа при разгоне демонстрантов, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Протестующие стремятся к обострению ситуации, провоцируя силовиков, возразили их оппоненты.

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Автор: "Кавказский узел"

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