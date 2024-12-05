Омбудсмен насчитал 188 случаев жестокого обращения с задержанными на протестах в Грузии

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Большая часть задержанных в ходе протестов в Грузии, которых посетили представители омбудсмена, заявила о применении чрезмерной силы при задержаниях. Адвокаты задержанных рассказали, что их подзащитные подверглись избиениям и в изоляторах.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы. 4 декабря стало известно, что после обысков в офисах оппозиционных партий задержаны семь подозреваемых в организации и участии в групповом насилии. При обысках изъяты пиротехника и коктейли Молотова. Премьер-министр Грузии назвал действия силовиков превентивными мерами. Сегодня ночью на месте акции протеста около парламента в Тбилиси между протестующими и силовиками произошла стычка, в результате которой задержано семь человек.

По словам общественного защитника Левана Иоселиани, тревожное количество задержанных свидетельствует об избиениях и ненадлежащем обращении, что, по словам Иоселиани, хорошо видно на кадрах, распространяемых СМИ, сообщила сегодня телекомпания "Формула".

По словам омбудсмена, к сегодняшнему дню сотрудниками офиса посещены 260 задержанных в ходе акций протеста, 188 из них указали на неправомерное обращение со стороны полиции.

«Офис Народного Защитника продолжит процесс посещения лиц, арестованных и пострадавших в ходе нынешнего протеста. На данный момент мои представители посетили 260 человек. Жаль, что 188 граждан указывают на неправомерные действия, обращение со стороны полиции", - сказал Иоселиани.

Он добавил, что в первые часы после задержания были посещены члены "Коалиции за перемены" Ника Гварамия, Гела Хасая и Зураб Датунашвили, а также семь человек, задержанных по уголовным делам.

Гварамия сообщил о незаконном задержанием. "При задержании он подвергался физическому насилию, а сотрудники полиции оскорбляли его словесно. По данному факту Аппарат народного защитника обратился в Специальную следственную службу", - сказал омбудсмен.

Геле Хасая во время визита омбудсмена была вызвана скорая помощь. Иоселиани добавил, что сотрудники полиции применили к нему несоразмерную силу при аресте одного из лидеров "Сильной Грузии"могущественной Грузии Алеко Элисашвили.

Защитники задержанных сообщают о применении избыточной силы и избиениях.

Адвокат Георгий Рехвиашвили утверждает, что у Элисашвили были травмы на лице и на теле, предположительно у политика сломаны ребра.

"На лице нанесены серьезные травмы, похоже, что его продолжают избивать избивают. Также есть травмы позвоночника и головы, и предполагаем, что ребро было повреждено, сломано, и мы просим, чтобы его доставили в медицинское учреждение", - сказал он в эфире "ТВ Пирвели".

Избиение задержанных подтвердил адвоката Лаша Ткешаладзе. По его словам, силовики при задержании избили его подзащитного и других людей. "Он музыкант 18-ти лет, диджей. По его словам, их взяли в кольцо у гостиницы "Билтмор", повалили и избили. Потом его отвели к машине, где избивали трех человек, после силовики принялись за него. Кровоизлияние в глазу, тело – в синяках", - привело его слова "интерпрессньюс".

Активист и бизнесмен из Гори Иосеб Бабаев сообщил, что был подвергнут физическому насилию при задержании три дня назад, а также уже после задержания в изоляторе. Он был госпитализирован в клинику имени Гудушаури. "Мне потребовалась операция, зашили губу, на ноге гипс, и у меня сотрясение мозга", - привело его слова агентство "Грузия Online".

Напомним, глава управления планирования полицейского спецназа МВД Грузии полковник полиции Ираклий Шаишмелашвили попросил освободить его от должности на фоне протестных акций в стране.

Радикализация протестов, возведение баррикад и использование пиротехники спровоцированы жесткими действиями спецназа при разгоне демонстрантов, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Протестующие стремятся к обострению ситуации, провоцируя силовиков, возразили их оппоненты.

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