Проевропейские протесты продолжаются в Тбилиси 712 дней

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Собравшиеся в центре Тбилиси граждане Грузии в 712-й вечер подряд выступили с требованием вернуть страну на проевропейский политический курс. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, в свою очередь, похвалил “Грузинскую мечту” за сотрудничество с Москвой.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября, в 711-й день непрерывных протестов, собравшиеся в центре Тбилиси призвали не уступать режиму. Днем ранее в центре Тбилиси прошло шествие "Грузия против Иванишвили", его участники требовали изменить политику страны и освободить людей, лишенных свободы в связи с участием в протестных акциях.

Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня собрались возле парламента на проспекте Руставели и у здания сакребуло Тбилиси, требуя освободить политзаключенных и вернуться к проевропейскому политическому курсу. Акции с этим требованиям проходят уже 712 дней без перерыва, передает Publika.

Активисты традиционно выходят на улицу с национальными флагами и флагами Евросоюза, некоторые из них также выражают поддержку Украине с украинскими флагами.

Демонстранты держали плакаты: "Огонь режиму", "Птицы не забывают, как летать", "Как вы продолжаете жить так, как будто ничего не происходит?" и "Грузия – это Евросоюз", следует из снимков фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se).

На фоне непрерывных протестов в Тбилиси представитель руководства РФ сделал заявление, которое фактически подтверждает приверженность "Грузинской мечты"” пророссийскому курсу. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу поприветствовал экономическое и политическое сближение Тбилиси с Москвой, обвинив грузинскую оппозицию в "попытке государственного переворота".

"Руководство Грузии предотвратило попытку государственного переворота в 2024 году, инициированную прозападной оппозицией, и выбрало путь защиты национальных интересов страны", – цитирует слова Шойгу на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве 9 ноября JAMnews.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".