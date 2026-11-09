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20:52, 9 ноября 2026

Мастер мусорного полигона на горе Щелба оштрафован за загрязнение природы

Пожар на мусорном полигоне под Новороссийском. 4 декабря 2025 г. Фото: t.me/Gavrikovzam

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Новороссийске оштрафовал мастера полигона ООО "Терра-Н" Владимира Демина за нарушение правил, повлекшее загрязнение окружающей среды. На этот полигон после разлива мазута в Керченском проливе свозили часть загрязненного песка. 

Как писал "Кавказский узел", в мае 2025 года Росприроднадзор подал в суд иск к собственнику мусорного полигона у горы Щелба в Новороссийске (ООО "Терра-Н"), заявив о несоблюдении природоохранных требований при обращении с отходами. Во время пожара на свалке специалисты обнаружили следы фильтрата в лесу рядом с полигоном, в ручье Безымянном и реке Озерейка. В июле 2026 года суд в Новороссийске оштрафовал оператора мусорного полигон на 19 миллионов рублей.

За период ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе вывезенный песок с пляжей Анапы и Темрюкского района проходил сортировку на установке "Грохот", которая отделяла сильно загрязненные фракции. Менее загрязненный песок направляли на полигон ООО "Терра-Н" в Новороссийск для использования в качестве инертных материалов, максимально загрязненный отправляли на специализированные предприятия "Биопотенциал" и "Ртутная безопасность" для утилизации.

Приморский районный суд Новороссийска огласил приговор в отношении Владимира Демина, виновного в обращении химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, повлекшем загрязнение окружающей среды, сообщает сегодня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Тушение пожара на полигоне в Новороссийске. 2 апреля 2025 года. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13065
17:26 03.04.2025
Планы реконструкции полигона в Новороссийске возмутили пользователей соцсетей
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась, при этом принято решение продлить срок его работы на два года и провести реконструкцию. Полигон лучше закрыть, а деньги направить на строительство завода по переработке мусора, указали пользователи соцсетей.

Согласно материалам дела, в период с марта 2023 года по январь 2024 года мастер полигона "Терра-Н", исполнявший обязанности начальника производства, не обеспечил надлежащее обслуживание дренажной системы и своевременное устранение переливов фильтрата.

В результате почва в урочище горы Щелба, ручей Безымянный, река Озерейка и акватория Черного моря подверглись загрязнению нефтепродуктами, ионами аммония, железом, мышьяком, цинком, медью, кадмием и хлоридами.

Отмечается, что в судебном заседании подсудимый вину не признал и пояснил, что переливы произошли из-за обильных осадков, а к загрязнению реки Озерейки и Черного моря предприятие, по его мнению, отношения не имеет.

Несмотря на доводы Демина, суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в доход государства в размере 150 тысяч рублей. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до пяти лет.

Приговор был обжалован, однако Краснодарский краевой суд поддержал принятое решение. Приговор вступил в законную силу.

Жители Новороссийска и ранее жаловались на мусорный полигон. В июне 2024 года свалка горела несколько суток, в августе жители вновь пожаловались на едкий дым из-за пожара на полигоне. В ноябре 2024 года стало известно, что мусорный полигон будет реконструирован, хотя его нужно рекультивировать.

К концу 2025 года на полигоне будут построены два новых участка для захоронения мусора, заявил 1 августа губернатор. Расширение полигона не решит экологическую проблему, а лишь увеличит риски, в том числе возникновения пожаров, указали экологи и местные жители.

Мусорный полигон в поселке Борисовка был организован в 2013 году, это единственный узаконенный объект размещения отходов из Новороссийска и Геленджика. Мощность объекта - 160 тысяч тонн отходов в год, однако, согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Новороссийске и Геленджике образуется около 230 тысяч тонн отходов ежегодно. Фактически свалка принимает значительно больший объем мусора, и в таких условиях полигон досрочно "исчерпал себя", заявил в январе эколог Евгений Витишко.

"Кавказский узел" также писал, что 22 октября 2026 года распоряжением губернатора Кубани в 10 муниципалитетах введен режим повышенной готовности, связанный с организацией вывоза ТКО. Властям Кубани, которые объявили переполненные мусорные полигоны площадками временного хранения отходов, следовало, не дожидаясь кризиса, организовать раздельный сбор и переработку ТКО и построить новые полигоны, указали экологи.

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Автор: "Кавказский узел"

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