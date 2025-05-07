Росприроднадзор через суд потребовал наказать владельца мусорного полигона в Новороссийске
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
После длительного пожара на мусорном полигоне на горе Щелба в Новороссийске Росприроднадзор подал в суд на собственника мусорного полигона ООО «Терра-Н».
Как писал "Кавказский узел", 13 марта произошло возгорание на мусорном полигоне у горы Щелба в Новороссийске. 16 марта площадь пожара составляла 2,1 тысячи квадратных метров, спустя более месяца. Очаги возгорания сохранялись на свалке больше месяца. К 17 апреля площадь пожара сократилась до 20 квадратных метров. 18 апреля спасатели отчитались о ликвидации пожара.
Жители Новороссийска и поселка Борисовка пожаловались на сильный запах гари и невозможность проветривать жилье. Тушение осложняется длительным подслойным горением на свалке, которое может привести к мусорному оползню, а распространение фильтрата уже отравляет водоемы и почву, указали экологи.
В связи с пожаром Южное межрегиональное управление Росприроднадзора провело проверку и инициировало возбуждение дела об административном правонарушении в отношении собственника мусорного полигона ООО «Терра-Н». Ведомство считает, что его дей1ствия подпадают под часть 5 статьи 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Материалы дела рассмотрит Приморский районный суд Новороссийска, пишет сегодня "Коммерсант".
При этом ранее по аналогичному делу предприятие уже было оштрафовано на 500 тысяч рублей, заметили в Росприроднадзоре.
Кроме того, во время возгорания свалки специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЮФО были обнаружены следы фильтрата в лесу рядом с полигоном ТКО, ручье Безымянном и реке Озерейка. Надзорный орган намерен после расчета вредя окружающей среде передать эти материалы в прокуратуру.
Напомним, жители Новороссийска неоднократно жаловались на мусорный полигон в поселке Борисовка около горы Щелба. В июне 2024 года свалка горела несколько суток, в августе жители вновь пожаловались на едкий дым из-за пожара на полигоне. 6 сентября свалка, потушенная в конце августа, загорелась в третий раз. В ноябре 2024 года стало известно, что мусорный полигон будет реконструирован в 2025 году, хотя его нужно рекультивировать.
Мусорный полигон в поселке Борисовка был организован в 2013 году, это единственный узаконенный объект размещения отходов из Новороссийска и Геленджика. Мощность объекта - 160 тысяч тонн отходов в год, однако, согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Новороссийске и Геленджике образуется около 230 тысяч тонн отходов ежегодно. Фактически свалка принимает значительно больший объем мусора, и в таких условиях полигон досрочно "исчерпал себя", заявил в январе глава рабочей группы по экологии в Совете по развитию гражданского общества при губернаторе Кубани Евгений Витишко.
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