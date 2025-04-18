Потушен пожар на свалке в Новороссийске

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Спасатели отчитались о ликвидации пожара, который больше месяца назад начался на мусорном полигоне в Новороссийске.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта произошло возгорание на мусорном полигоне у горы Щелба в Новороссийске. 16 марта площадь пожара составляла 2,1 тысячи квадратных метров, спустя более месяца, 17 апреля, она была сокращена до 20 квадратных метров.

Жители Новороссийска и поселка Борисовка пожаловались на сильный запах гари и невозможность проветривать жилье. Тушение осложняется длительным подслойным горением на свалке, которое может привести к мусорному оползню, а распространение фильтрата уже отравляет водоемы и почву, указали экологи.

Пожар на полигоне твердых коммунальных отходов на горе Щелба в Новороссийске потушен, сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на краевое управление МЧС.

Пожар был ликвидирован вечером 17 апреля, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, жители Новороссийска неоднократно жаловались на мусорный полигон в поселке Борисовка около горы Щелба. В июне 2024 года свалка горела несколько суток, в августе жители вновь пожаловались на едкий дым из-за пожара на полигоне. 6 сентября свалка, потушенная в конце августа, загорелась в третий раз. В ноябре 2024 года стало известно, что мусорный полигон будет реконструирован в 2025 году, хотя его нужно рекультивировать.

Мусорный полигон в поселке Борисовка был организован в 2013 году, это единственный узаконенный объект размещения отходов из Новороссийска и Геленджика. Мощность объекта - 160 тысяч тонн отходов в год, однако, согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Новороссийске и Геленджике образуется около 230 тысяч тонн отходов ежегодно. Фактически свалка принимает значительно больший объем мусора, и в таких условиях полигон досрочно "исчерпал себя", заявил в январе глава рабочей группы по экологии в Совете по развитию гражданского общества при губернаторе Кубани Евгений Витишко.

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