Эколог Витишко убедил власти Кубани заняться проблемой свалки в Новороссийске

11 января 2024, 04:52

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Региональные чиновники готовы встретиться с жителями поселка Борисовка в Новороссийске, которые жалуются на загрязнение водоемов сточными водами с мусорной свалки в урочище горы Шелба, сообщил эколог Евгений Витишко после разговора с вице-губернатором Кубани. Легальный мусорный полигон досрочно исчерпал свой ресурс и теперь отравляет опасными стоками Черное море, констатировал активист.

Руководитель рабочей группы по экологии в Совете по развитию гражданского общества при губернаторе Кубани Евгений Витишко встретился 10 января с вице-губернатором Краснодарского края Андреем Прошуниным по просьбе жителей поселка Борисовка, которые заявили о загрязнении местных водоемов опасными отходами с новороссийской свалки. Люди попросили о помощи экологических активистов, поскольку от чиновников не получили никакой реакции на обращение, передал корреспондент “Кавказского узла”.

Жители Борисовки сняли видео о сбросе сточных вод со свалки, которой управляет ООО «Терра-Н», в реку Озереевка, эту запись Витишко опубликовал в своем Telegram-канале 8 января. Спустя сутки эколог констатировал, что чиновники за целый рабочий день не отреагировали на жалобы.

“Нет комментариев от МинТЭКиЖКХ Кубани, нет комментариев и от администрации Новороссийска, нет никаких действий от Минприроды Кубани и Росприроднадзора и Роспотребнадзора. (...) жители уже начали свое расследование чудовищной хоздеятельности свалки Шелба. И по их утверждениям свалочники уже "заметают следы", - написал активист 9 января.

Целью личной встречи с вице-губернатором эколог назвал информирование властей о проблеме и общественном недовольстве, чтобы впоследствии чиновники не смогли оправдывать свое бездействие.

“Андрей Прошунин согласился со мной, что нужно принимать меры, согласился провести с жителями круглый стол, чтобы услышать их требования и ответить на накопившиеся вопросы. В ближайшие дни мне должны дать ответ”, - рассказал Евгений Витишко корреспонденту “Кавказского узла” после встречи с чиновниками.

По его словам, свалка мусора в Борисовке была организована больше десяти лет назад, в 2013 году, между бассейнами двух впадающих в море рек. эксплуатация полигона была рассчитана на 15 лет, до 2028 года.

На загрязнение водоемов сточными водами местные жители начали жаловаться год назад, а в последние дни от них регулярно поступают сообщения о сбросе фильтрата со свалки в воду, подкрепленные видеозаписями. “Это создает угрозу экологической обстановки не только самому поселку, но и всему городу Новороссийску и Черному морю”, - подчеркнул Евгений Витишко.

Полигон в Борисовке - единственный узаконенный объект размещения отходов для всей Новороссийской зоны, в которую входят Новороссийск и Геленджик. В 2016 году он был включен в Государственный реестр размещения отходов. Мощность объекта — 160 тысяч тонн отходов в год. Согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Новороссийской зоне образуется около 230 тысяч тонн отходов ежегодно.

По словам Витишко, “полигон собирались модернизировать до конца 2023 года”, о чем лично заявлял замдиректора оператора полигона ООО «Терра-Н» Станислав Петрухин.

Представитель администрации Новороссийска рассказал корреспонденту “Кавказского узла”, что проект реконструкции полигона и его расширения выносился на общественные обсуждения в феврале 2023 года. По информации чиновника, модернизация полигона обойдется в 220 млн рублей и предусматривает строительство прудов-накопителей для отведения фильтрата, а также климатические камеры для биотермической сушки органических отходов. Эксплуатироваться до 2028 года полигон может при условии, что все эти работы будут проведены, а в 2028 году свалку предполагается рекультивировать.

“Проект прошел экспертизу, однако требуется принять новый генплан, чтобы осуществить реконструкцию для расширения границ полигона”, - сказал сотрудник мэрии, отметив, что не проинформирован о жалобах жителях Борисовки на слив фильтрата в воду.

По словам Евгения Витишко, мусорный полигон в урочище горы Шелба был рассчитан на 160 тысяч тонн отходов в год, но альтернативы ему в регионе нет и фактически свалка принимает значительно больший объем мусора. В таких условиях полигон досрочно “исчерпал себя”. “Поэтому фильтрат стал стекать в реки и ручьи, что ведет к гибели всего живого не только в реках, но и в Черном море”, - пояснил эколог.

Витишко добавил, что изначально мусорный полигон был спроектирован согласно нормам, но впоследствии чиновники разрешили людям приобретать земли в охранной зоне свалки и строить дома. “Поселок расширился, люди сами приблизились со своими домами к свалке и стали ощущать на себе ее негативное влияние. Сейчас они требуют убрать свалку”, - пояснил он.

Активист отметил, что экологические проблемы Кубани во многом обусловлены бездействием региональных и местных властей, которые обязаны регулировать численность населения и рассчитывать нагрузки на инфраструктуру.

“Новороссийск и Туапсе, как и другие прибрежные города, перенаселены покупателями курортной недвижимости и испытывают колоссальное напряжение из-за увеличения количества мусора и нагрузки на канализационные сети. Существующие сети были проложены еще в годы советской власти, они изношены уже на более чем 70-80 процентов, но продолжают эксплуатироваться как новые, без какого-либо ремонта. Фильтраты со свалок, канализационные стоки, разлитая нефть несут непоправимый ущерб природе”, - заключил он.

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