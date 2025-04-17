Пожар в Новороссийске не удалось потушить более чем за месяц

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Власти отчитались о сокращении до 20 квадратных метров площади пожара на мусорном полигоне в Новороссийске. Данные спутниковых снимков показывают, что образовавшийся на горящей свалке фильтрат и продукты тушения продолжают стекать в Черное море, указал эколог.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта вновь произошло возгорание на мусорном полигоне у горы Щелба в Новороссийске. По данным на вечер 16 марта, площадь возгорания составляла 2,1 тысячи квадратных метров. Жители Новороссийска и поселка Борисовка пожаловались на сильный запах гари и невозможность проветривать жилье. 14 апреля власти отчитались, что площадь пожара сократилась до 100 квадратных метров - продолжается подслойное тление.

Длительное подслойное горение на свалке в Новороссийске усложняет тушение пожара и может привести к мусорному оползню, а распространение фильтрата уже отравляет водоемы и почву, утверждают экологи. Жители Новороссийска жалуются на едкий дым и связывают с ним ухудшение самочувствия. Пользователи соцсетей возмутились решением властей продлить срок работы полигона на два года и реконструировать его.

Площадь подслойного тления на мусорном полигоне в Новороссийске сократили до 20 квадратных метров, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края. "Для тушения возгорания отсыпали 85,6 тысячи кубометров грунта, самосвалы выполнили 6,5 тысячи рейсов. В работах задействованы 16 человек и 11 единиц техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Эколог Георгий Каваносян опубликовал в своем telegram-канале анализ спутниковых снимков полигона по данным на 14 апреля.

"Пруд-накопитель фильтрата в южной части полигона ТКО не наполнен, а вдоль склона сохраняются чёткие следы стока фильтрата в ручей Безымянный и фиксируются изменения растительности вдоль русла водоема", - написал он.

"На самом свежем снимке за 14 апреля зафиксирован очаг горения мусора. Есть вероятность, что жидкие продукты тушения вместе с фильтратом продолжают стекать по склону в ручей Безымянный и затем в Черное море", - указал эколог, опубликовав примерную карту стоков.

Чистая прибыль ООО "Терра-Н" (оператор полигона твердых коммунальных отходов в Новороссийске) по итогам 2024 года достигла 145,9 миллиона рублей, что на 5% превышает показатель предыдущего года, следует из финансовой отчетности компании, размещенной в системе "СПАРК-Интерфакс". Выручка общества составила 338 млн рублей (306 млн рублей в 2023 году), сообщил 14 апреля "Коммерсант".

Арбитражный суд Краснодарского края 29 апреля рассмотрит иск Южного межрегионального управления Росприроднадзора к собственнику полигона ООО "Терра-Н", который был подан в октябре 2024 года, с тех пор дату заседания несколько раз переносили. Ведомство намерено взыскать с "Терра-Н" 7,2 миллиона рублей за вред окружающей среде, но суть претензий не приведена, говорится в публикации издания от 16 апреля.

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