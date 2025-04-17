RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:15, 17 апреля 2025

Пожар в Новороссийске не удалось потушить более чем за месяц

Полигон в Новороссийске. Скриншот фото Иолины Грибковой для "Юга.ру", https://www.yuga.ru/news/477337-operator-svalki-v-novorossijske-za-2024-god-zarabotal-bolshe-145-mln-rublej/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти отчитались о сокращении до 20 квадратных метров площади пожара на мусорном полигоне в Новороссийске. Данные спутниковых снимков показывают, что образовавшийся на горящей свалке фильтрат и продукты тушения продолжают стекать в Черное море, указал эколог.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта вновь произошло возгорание на мусорном полигоне у горы Щелба в Новороссийске. По данным на вечер 16 марта, площадь возгорания составляла 2,1 тысячи квадратных метров. Жители Новороссийска и поселка Борисовка пожаловались на сильный запах гари и невозможность проветривать жилье. 14 апреля власти отчитались, что площадь пожара сократилась до 100 квадратных метров - продолжается подслойное тление.

Длительное подслойное горение на свалке в Новороссийске усложняет тушение пожара и может привести к мусорному оползню, а распространение фильтрата уже отравляет водоемы и почву, утверждают экологи. Жители Новороссийска жалуются на едкий дым и связывают с ним ухудшение самочувствия. Пользователи соцсетей возмутились решением властей продлить срок работы полигона на два года и реконструировать его.

Площадь подслойного тления на мусорном полигоне в Новороссийске сократили до 20 квадратных метров, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края. "Для тушения возгорания отсыпали 85,6 тысячи кубометров грунта, самосвалы выполнили 6,5 тысячи рейсов. В работах задействованы 16 человек и 11 единиц техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Эколог Георгий Каваносян опубликовал в своем telegram-канале анализ спутниковых снимков полигона по данным на 14 апреля.

"Пруд-накопитель фильтрата в южной части полигона ТКО не наполнен, а вдоль склона сохраняются чёткие следы стока фильтрата в ручей Безымянный и фиксируются изменения растительности вдоль русла водоема", - написал он.

"На самом свежем снимке за 14 апреля зафиксирован очаг горения мусора. Есть вероятность, что жидкие продукты тушения вместе с фильтратом продолжают стекать по склону в ручей Безымянный и затем в Черное море", - указал эколог, опубликовав примерную карту стоков.

Чистая прибыль ООО "Терра-Н" (оператор полигона твердых коммунальных отходов в Новороссийске) по итогам 2024 года достигла 145,9 миллиона рублей, что на 5% превышает показатель предыдущего года, следует из финансовой отчетности компании, размещенной в системе "СПАРК-Интерфакс". Выручка общества составила 338 млн рублей (306 млн рублей в 2023 году), сообщил 14 апреля "Коммерсант".

Арбитражный суд Краснодарского края 29 апреля рассмотрит иск Южного межрегионального управления Росприроднадзора к собственнику полигона ООО "Терра-Н", который был подан  в октябре 2024 года, с тех пор дату заседания несколько раз переносили. Ведомство намерено взыскать с "Терра-Н" 7,2 миллиона рублей за вред окружающей среде, но суть претензий не приведена, говорится в публикации издания от 16 апреля.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:31, 17 апреля 2025
Три человека погибли в результате схода селя в Азербайджане
12:51, 17 апреля 2025
Военный из Северной Осетии убит на СВО
10:54, 17 апреля 2025
Боец из Дагестана убит в военной операции
02:56, 17 апреля 2025
Военнослужащий из Северной Осетии убит на Украине
18:47, 16 апреля 2025
Начато расследование попытки поджога дома имама в Ростове-на-Дону
12:53, 16 апреля 2025
Обвиняемый в убийстве Кесарии Абрамидзе получил пожизненный срок
Все события дня
Новости
Мемориальная доска Михаилу Черданцеву. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Новокубанского района от 17.04.25, https://t.me/adm_novokub/16146?single.
23:14, 17 апреля 2025
Боец из Краснодарского края убит на Украине
Асхабали Алибеков. Фото Александра Степанова для "Кавказского узла"
20:24, 17 апреля 2025
Асхабали Алибеков пожаловался из колонии на проблемы с доставкой писем
Уборка мазута с побережья Анапы. Фото: оперативный штаб Краснодарского края
17:44, 17 апреля 2025
Оперштаб рапортовал о незначительных выбросах мазута в Анапе
Погрузка песка с мазутом на полигоне в хуторе Воскресенский. Стоп-кадр видео оперштаба Краснодарского края от 30.03.25, https://t.me/opershtab23/13020
09:55, 17 апреля 2025
Власти второй раз перенесли срок вывоза песка с мазутом с полигона в Воскресенском
Следственный изолятор. Фото: Юлия Симатова/"Югополис"
16:25, 16 апреля 2025
Махачкалинка Ольга Петрова признана политзаключенной
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS 25 лет спустя: главное о Второй чеченской войне

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

На месте происшествия в первую минуту после взрыва. Бостон, 15 мая 2013 г. Фото Aaron "tango" Tang from cambridge, ma, usa, http://commons.wikimedia.org/ Теракт в Бостоне: кавказский след

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Цхинвальский городской суд. Фото: https://cominf.org/node/1166558507
17 апреля 2025, 16:46
Журналистов не пустили на заседание по делу Джабиева

Анна Сафронова на суде по видеосвязи. Скриншот видео с сайта, где собрана информация об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы*.
17 апреля 2025, 14:59
Верующая из Астрахани возвращена в отряд колонии после 20 суток пребывания в ШИЗО 

Георгий Чикваидзе. Фото: https://bm.ge/en/news/giorgi-chikvaidze-arrested-in-courtroom-after-judge-replaced-bail-granted-to-him-with-pre-trial-detention
17 апреля 2025, 13:50
Чикваидзе заявил в суде об инсульте в заключении

Заседание парламента Грузии 16 апреля 2025 года. Стоп-кадр из видеотрансляции на странице парламента Грузии в Facebook (деятельность компании Meta, владеющей Facebook, запрещена в России).
16 апреля 2025, 19:42
Парламент Грузии принял поправки в закон "О грантах"

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше