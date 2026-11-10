Силовики на Кубани задержали пенсионера по делу о госизмене

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Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае 69-летнего мужчину, которого назвали агентом украинских спецслужб. Пенсионер арестован по обвинению в госизмене.

Подозреваемый – мужчина 1957 года рождения, гражданин России с украинским видом на жительство. По информации силовиков, в 2025 году он был в Киеве, где его завербовали представители Службы безопасности Украины.

Согласно версии ФСБ, задержанный приехал на Кубань, чтобы выполнять задания куратора. В частности, он проводил “рекогносцировку береговой линии” в целях координации ударов дронов и безэкипажных катеров, утверждает ТАСС.

Также силовики считают, что пенсионер готовил некую диверсию против российского военного. "Ему были переданы координаты тайника, содержащего взрывные устройства с возможностью дистанционного подрыва", – приводит сообщение ФСБ “Интерфакс-Юг”.

Из опубликованного ФСБ оперативного видео следует, что мужчину задержали на улице, предположительно в начале осени. Затем силовики на записи привозят его на территорию СИЗО, ведут по коридорам и помещают в камеру. Лицо задержанного на записи скрыто, а имя изъято с аудиодорожки; кадры были показаны в эфире НТВ.

Далее на видео мужчина рассказывает о себе своих перемещениях: уроженец Украины переехал в Россию в 1980 году, но планировал “к старости” вернуться на родину. В Киеве он “случайно познакомился” с неким Олегом, чьи знакомые предположительно работали в СБУ. Затем он приехал в Анапу, где друг нашел ему работу.

По словам задержанного, первым заданием, которое он получил, была поездка в Кабардинку – ему поручили пройти по берегу близ затонувшего судна и “проверить там посты”. Затем мужчину отправили в Ростов-на-Дону, там ему дали задание сфотографировать определенное здание.

Позже он отправился в Горячий Ключ и забрал из схрона близ кладбища восемь взрывных устройств. Согласно плану, он должен был подготовить бомбы, вновь поехать в Ростов-на-Дону и заложить бомбы возле газовой трубы и мусорных баков.

"Кавказский узел" также писал, что в конце октября силовики заподозрили жителя Краснодарского края в подготовке теракта на объекте Минобороны. Мужчина задержан и взят под стражу, ему вменяются семь уголовных статей.