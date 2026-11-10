Комментаторы усомнились в целесообразности присвоения Анапе статуса курорта федерального значения

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Присвоение Анапе статуса курорта федерального значения не принесет практической пользы из-за нерешенной проблемы с загрязнением пляжей мазутом и моря водорослями, а федеральный контроль может привести к пересмотру прав на недвижимость, признанию построек незаконными и их сносу, заявили жители Кубани в соцсети.

Как информировал "Кавказский узел", жители и экологи неоднократно критиковали качество песка, завезенного для восстановления пляжей Анапы после разлива мазута. При очистке пляжей загрязненный песок вывозили и заменяли привозным, однако отдыхающие пожаловались, что он оказался твердым и содержал глинистые примеси. В октябре текущего года эколог Роман Пукалов сообщил, что первый же шторм смыл часть нового песка: на отдельных участках побережья потери достигли половины ширины отсыпанной полосы.

По решению правительства РФ, Анапа признана курортом федерального значения. Новый статус распространяется на всю территорию муниципального округа площадью 98 186 гектаров. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, закрепляет границы курорта на федеральном уровне.

Курорт федерального значения представляет собой территорию с природными лечебными ресурсами, имеющими государственное значение. Присвоение этого статуса предполагает особый режим охраны таких ресурсов и государственное регулирование их использования, сообщило 9 ноября агентство "Интерфакс" со ссылкой на постановление правительства РФ.

Сообщение о присвоении Анапе федерального статуса также опубликовал 9 ноября Instagram*-паблик krasnodar_kray. Жители Кубани в комментариях выразили сомнения в практической пользе этого решения, в том числе на фоне последствий разлива мазута. На 09.35 мск 10 ноября этот пост в Instagram*-паблике krasnodar_kray, на который подписаны около 413,7 тысячи пользователей, набрал 209 отметок "Нравится" и 17 комментариев.

Жители Краснодарского края иронично отреагировали на присвоение курорту нового статуса, напомнив о загрязнении побережья нефтепродуктами. "Грязевые и нефтяные ванны. Лёгкий мазутный загар. Всё как положено", – написал ruslanepishev840.

"М-м... мазутно-нефтяные ванны... цветущее водорослями море..." – отметил novoross_nedvigka.

"Нам от этого не легче и не лучше будет", – выразила мнение polska.moda.anapa.

Другие участники обсуждения связали новый статус с опасениями по поводу возможного пересмотра прав на недвижимость и застройки курорта. Один из пользователей предположил, что расширение полномочий федеральных органов может затруднить защиту собственности граждан. "Получается, под видом федерального контроля теперь можно пересматривать решения муниципалитета, признавать постройки незаконными и сносить недвижимость? У федеральных структур полномочий станет больше, а у обычных людей – меньше возможностей защитить свою собственность? Не станет ли этот статус удобным инструментом для масштабного передела недвижимости?" – написал rustam_vision.

"Выпилены все деревья, грязь на улицах, стоят страшные гробы-многоэтажки вместо малоэтажной застройки... Да уж..." – посетовал tim__ol_.

"Кавказский узел" также писал, что разлив мазута после крушения танкеров привел к серьезным последствиям для природы и экологии Краснодарского края. Так, 4 ноября стало известно, что, по данным регионального Минприроды, в результате загрязнения побережья Анапы и Темрюкского района погибли 13 524 птицы, обнаруженные на берегу либо умершие в реабилитационных центрах. Более десяти тысяч погибших птиц составляли чомги. Ущерб от гибели птиц ведомство оценило в 93,6 млн рублей. Кроме того, нефтепродукты загрязнили почву памятника природы "Озеро Соленое", а негативному воздействию подверглись почти 90 га территории, включая участки природного парка "Анапская Пересыпь" и других охраняемых природных объектов.

24 октября блогеры и экологи сообщили о гибели рыбы, появлении пены и неприятного запаха в реке Анапке. Они связали ухудшение состояния водоема с временным переездом через реку, построенным для доставки песка на пляжи после разлива мазута. По словам эколога Андрея Маковозова, сооружение препятствовало нормальному течению воды и снижало устойчивость речной экосистемы к загрязнениям. Эколог потребовал демонтировать переезд, поскольку работы по завозу песка были завершены, а дальнейшее сохранение конструкции создавало экологические риски.

24 августа ученые Института океанологии РАН опубликовали результаты исследования, во время которого были обнаружены нефтепродукты в донных осадках у Джемете. При этом исследователи не выявили признаков угнетения донных сообществ и предварительно оценили ущерб прибрежной экосистеме как незначительный.

"Мы наблюдали большое количество двустворчатых моллюсков, крабов, рыб", – рассказала руководитель отряда экспедиции Галина Колючкина, слова которой привело издание "Наука".

В то же время специалисты центра спасения дельфинов "Дельфа" сообщили, что за полгода в Черном море было зафиксировано 630 погибших китообразных, и связали рост смертности с загрязнением нефтепродуктами.