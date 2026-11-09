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16:05, 9 ноября 2026

Боец из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Антон Ткаченко из Жирновского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1884 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 7 ноября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1883 бойцов из Волгоградской области.

Стало известно о том, что в военной операции убит Антон Ткаченко из поселка Красный Яр, 1985 года рождения, сообщила 8 ноября на своей странице во "ВКонтакте" администрация Жирновского района.

"Гвардии рядовой Ткаченко Антон Егорович служил старшим стрелком", - говорится в публикации. Иные детали биографии убитого в ней не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1884 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Жирновского района стало известно 6 ноября. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит 48-летний Михаил Червяков.

Российский военный. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/58670 Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 10 тысяч

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала родственница одного из них.

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Автор: "Кавказский узел"

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Не менее 4969 бойцов из СКФО и 5031 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

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