Боец из Волгоградской области убит на Украине

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Антон Ткаченко из Жирновского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1884 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 7 ноября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1883 бойцов из Волгоградской области.

Стало известно о том, что в военной операции убит Антон Ткаченко из поселка Красный Яр, 1985 года рождения, сообщила 8 ноября на своей странице во "ВКонтакте" администрация Жирновского района.

"Гвардии рядовой Ткаченко Антон Егорович служил старшим стрелком", - говорится в публикации. Иные детали биографии убитого в ней не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1884 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Жирновского района стало известно 6 ноября. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит 48-летний Михаил Червяков.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала родственница одного из них.