Астраханские водители сочли завышенными цены на АЗС

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Очередей на автозаправочных станциях в Астрахани больше нет и общая напряженность из-за топливного дефицита снизилась, но цены на бензин не вернулись на докризисный уровень, заявили опрошенные "Кавказским узлом" водители.

Как писал "Кавказский узел", Росстат в начале ноября отчитался о снижении цен на автомобильное топливо в 61 регионе России, больше всего бензин подешевел в Калмыкии и Кабардино-Балкарии. Речь идет о снижении цен на частных заправках, где в период дефицита цены были сильно завышены, на федеральных АЗС существенных изменений не произошло, рассказали местные жители.

Корреспондент "Кавказского узла" спросил астраханских водителей о текущей ситуации в сфере продажи топлива в регионе. Опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения респондентов.

Цены на топливо в Астраханской области ниже, чем в соседних областях, считает 50-летний инженер коммунальных сетей Николай Курышев. Мужчина рассказал, что заправил свою машину бензином марки АИ-92 на заправке "Лукойл" в Нариманове по цене 66,5 рубляй за литр. Очереди на той заправке (в 13.30 мск 9 ноября), по словам собеседника, не было, как не было и ограничений на объемы продаж.

"95-й стоил 72 рубля, сотка – 97,8 рубля, дизельное топливо ниже 78 рублей было. Это дешевле, чем, например, в Волгограде и Калмыкии. Но уровень цен все равно слишком высокий. Инфляция ощущается уже на физическом уровне", – пояснил Курышев.

Юрист Марат подтвердил наблюдения Курышева – он также считает, что "цены в Астрахани в сравнении с другими регионами ниже".

“Заправлялся утром 9 ноября в час пик на Автозаправочной улице, на выезде из города. Была небольшая очередь – машин по десять на каждую колонку, простоял полчаса. Ограничений на заправку нет, но не видел, чтобы водители канистры себе бензином заливали. Видимо, все подуспокоились – ажиотаж спал до нуля", – рассказал Марат, добавив, что не обратил внимания на наличие марки АИ-100.

32-летний автовладелец Сергей Амирханов видел бензин АИ-100 на заправке "Лукойл", расположенной на улице Магистральная, – по цене 97,85 рубля за литр.

"В основном продают 92-й и 95-й, сотки почти нигде нет. Не знаю, с чем это связано. Цены на бензин у нас, считаю, очень высокие. Хотя слышал, что, например, в соседней Волгоградской области и в Дагестане цены выше, чем у нас. У нас "Газпром" хорошо работает. Надеюсь, перебоев не будет", – поделился ожиданиями Амирханов.

20-летний студент Алексей Смирнов заправляет свой старый автомобиль бензином марки АИ-92. Он предпочитает пользоваться услугами заправок "Газпрома" и "Лукойла". Алексей признался, что на автомобиле ездит только с отцом на рыбалку.

"Машину стараемся не гонять, экономим. Сейчас жизнь подорожала сильно. Мне еще доучиться надо, я в семье плохой помощник. Так что экономим, в том числе на бензине", – признался студент. Алексей считает, что цены на топливо в регионе "сильно завышены": по его мнению, "как минимум в два раза".

Астраханский политолог Михаил Долиев* заявил корреспонденту "Кавказского узла", что "острые ажиотажные всплески и аномальные очереди", наблюдавшиеся в период пиковых перебоев поставок и ремонтов на НПЗ, "в целом спали". По словам Михаила, теперь в обычные часы заправка занимает у астраханцев стандартное время, от пяти до 15 минут.

"Однако в часы пик или при задержке бензовозов на частных АЗС все еще возможны локальные скопления машин. Популярные марки (АИ-92 и АИ-95) представлены практически на всех крупных сетевых АЗС – "Лукойл", "Газпром" и других. Высокооктановый бензин (АИ-100/98) остается наиболее "уязвимой" позицией. Из-за более сложной логистики и меньшего объема производства он доступен далеко не на каждой станции, преимущественно только на флагманских АЗС крупных сетей. Периодически наблюдаются временные трудности с АИ-100 на один-два дня до прихода очередного бензовоза", – рассказал политолог.

Официальных жестких лимитов на продажу бензина на большинстве крупных сетевых АЗС в Астраханской области сейчас нет, но при локальных задержках поставок небольшие независимые АЗС иногда вводили временные внутренние ограничения на отпуск топлива в канистры для предотвращения скупки ресурса перекупщиками, отметил Долиев*.

Долиев* подтвердил, что цены на бензин не снизились до того уровня, который был до кризиса. Рынок, по его данным, зафиксировал новые ценовые планки.

"Главным фактором социальной напряженности остаются цены, которые закрепились на высоком плато (АИ-95 превышает 71-72 рубля, а АИ-100 подбирается к 98 рублям за литр). Возврата к прежним ценникам граждане не видят, что формирует ощущение "ползучей инфляции". Качество и ассортимент на крупных сетевых станциях стабилизировались, хотя премиальные марки вроде АИ-100 до сих пор продаются точечно. Любой новый логистический сбой может быстро спровоцировать эмоциональную реакцию автовладельцев и повторную скупку топлива в канистры", – подытожил он.

Продажа бензина в специальные металлические или сертифицированные пластиковые канистры сейчас разрешена. При этом некоторые водители, по данным Долиева*, используют для хранения топлива пластиковую тару, не предназначенную для нефтепродуктов, в которую на АЗС бензин не отпускают: "наполнив целиком бак, они затем сливают его у себя в гараже".

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