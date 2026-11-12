Крымский активист приговорен к новому сроку за разговоры в колонии на Кубани

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Проукраинский активист из Крыма Олег Приходько приговорен в Ростове-на-Дону к очередному длительному сроку по обвинению в содействии терроризму и подстрекательству к госизмене.

Как писал "Кавказский узел", проукраинский житель Крыма Олег Приходько в марте 2021 года был осужден в Ростове-на-Дону по делу о незаконном изготовлении взрывчатки и приготовлении к теракту. Приходько приговорили к пяти годам колонии строгого режима, прокуратура требовала увеличить ему срок до 11 лет. Правозащитники признали Приходько политзаключенным, указывая на фальсификации в его деле. В апреле 2021 года они заявляли, что активист не получает необходимой медпомощи в ростовском СИЗО.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 67-летнего Олега Приходько к 18,5 годам заключения. Этот приговор стал для него четвертым, сообщила “Медиазона”.

В основу нового обвинения активисту легли показания анонимного свидетеля – заключенного колонии на Кубани, где содержался Приходько. ФСБ утверждает, что осужденным, которые хотели заключить контракт с Минобороны и отправиться на фронт, Приходько предлагал “застрелить командиров и сдаться в плен” украинским военным.

Дело Приходько поступило в суд 15 апреля, приговор ему был вынесен 5 ноября, следует из карточки дела на сайте суда. После первого приговора в 2021 году и до этого дела его судили еще дважды: в 2022 году активиста признали виновным в оскорблении сотрудника ФСБ, который выступал в процессе свидетелем, а в ноябре 2023 года его осудили еще на четыре года и шесть месяцев по доносу сокамерников во “Владимирском централе” за оправдание терроризма.

Дочь Олега Приходько рассказывала, что силовики подвергали пенсионера пыткам током, в том числе во время этапирования. В колонии его систематически отправляли в карцер. Медицинской помощи там Приходько не получал -- по словам дочери, ему не передавали даже те лекарства, которые присылали родные.

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