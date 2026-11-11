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16:59, 11 ноября 2026

Смягчен приговор четырем осужденным по делу о попытке штурма президентского дворца в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд смягчил наказание четырем осужденным по делу о попытке штурма дворца президента Грузии, которые заключили процессуальное соглашение со следствием.

Как писал "Кавказский узел", 19 июня Тбилисский горсуд приговорил к пяти годам лишения свободы Ию Дарахвелидзе, Константина Кокаю, Кахабера Мжаванадзе, Давида Стуруа и Давида Жгенти, признав их виновными по делу о попытке штурма президентского дворца 4 октября 2025 года.

4 октября 2025 года, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и попыткой штурма дворца . Пять лидеров акции протеста были обвинены в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке штурма дворца президента.

Давид Стуруа, Давид Жгенти, Константин Кокая и Кахабер Мжаванадзе заключили процессуальное соглашение по делу о событиях 4 октября, сообщает сегодня "Интерпрессньюс".

Согласно процессуальному соглашению, осужденным смягчен приговор и назначено наказание в виде года и двух месяцев лишения свободы. Пенитенциарное учреждение они покинут в декабре. 

Осуждённой по этому же делу Ии Дарахвелидзе, находящейся в розыске, апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции, пишет агентство.

Напомним, 4 ноября Муртаз Зоделава и Лаша Беридзе, осужденные по делу о попытке штурма президентского дворца, были освобождены из тюрьмы после того, как заключили процессуальное соглашение с прокуратурой, полностью признав свою вину.

6 ноября стало известно, что Нана Сандер, Ираклий Чхвиркия и Зураб Чавчанидзе, также осужденные по этому делу, вышли на свободу по процессуальному соглашению.

К 22 июня 2026 года в связи с событиями 4 октября были привлечены к уголовной ответственности 64 человека. Прокуратура к этой дате согласилась на заключение процессуальных соглашений с 22 из них. Процессуальное соглашение предполагает признание вины.

4 октября 2025 года прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. 

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: протесты после выборов".

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Автор: "Кавказский узел"

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