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23:52, 19 июня 2026

Демонстранты в Тбилиси возмущены приговором Георгию Чахунашвили

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Врачи присоединились к акции у парламента Грузии в 569-й день непрерывных протестов, осудив суровый приговор педиатру, профессору Георгию Чахунашвили. Вместе с Чахунашвили к длительным срокам по делу о штурме здания администрации президента Грузии 4 октября приговорены еще пять человек. 

Как писал "Кавказский узел", 18 июня, в 568-й день непрерывных протестов, активисты в Тбилиси потребовали освободить политических заключенных. Многие из участников акции на проспекте Руставели посвятили свои плакаты лидеру партии "Дроа" Элене Хоштария.

Тбилисский городской суд сегодня огласил приговор по делу о событиях 4 октября, назначив всем шестерым обвиняемым - Георгию Чахунашвили, Ие Дарахвелидзе, Константину Кокая, Кахаберу Мжаванадзе, Давиду Стуруа, Давиду Жгенти и Закро Албуташвили, - по пять лет лишения свободы. 72-летний врач-педиатр, академик Георгий Чахунашвили был арестован прямо в зале суда - до приговора он находился на свободе под залогом

Также под залогом находилась художница и музыкант Ия Дарахвелидзе. “Ее на вынесении приговора не было, вероятно она будет арестована в ближайшее время”, - информирует Tbilisi life. 

После оглашения приговора коллеги Чахунашвили вышли с протестом к зданию парламента на проспект Руставели, где проходят ежедневные собрания сторонников евроинтеграции. “Родственники врача заявили, что планируют новые акции и рассчитывают на широкую поддержку медицинского сообщества”, - передает Telegram-канал “Грузия 24”. 

Ранее прокуратура показала кадры видео, на которых Чахунашвили стоит во дворе президентской резиденции и зовет кого-то с улицы. Вскоре он уходит. Насильственных действий с его стороны на кадрах не видно. Сам Чахунашвили заявлял, что находился на месте акции протеста в качестве врача. Чахунашвили, Константину Кокая, Кахаберу Мжаванадзе, Давиду Стуруа и Давиду Жгенти вменялись попытка группового захвата объекта стратегического или особого значения и участие в организованном групповом насилии. Ия Дарахвелидзе обвинялась только по второй статье, об участии в организованном групповом насилии. По данным JAMnews, она покинула Грузию и будет объявлена в розыск. Осужденный Закро Албуташвили - строитель, военный и бывший футболист, страдает онкологическим заболеванием. Константин Кокая страдает тяжелыми заболеваниями сердца, в тюрьме частично потерял зрение. 

Протестующие вышли к парламенту с плакатами: “Свободу узникам режима”, “Молчание о несправедливости - соучастие”, “Россия оккупант”, “Служители режима, приготовьтесь к скамье подсудимых”, “Ловят безвинных людей, мы не свыкнемся” и “Если мы не остановимся - нас может быть поймают, если мы остановимся - нас точно поймают”, следует из публикации фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*.  

Два плаката были посвящены непосредственно приговору Георгию Чахунашвили и апеллировали к представителям “Грузинской мечты”: “Коц, когда у тебя заболеет ребенок к кому ты пойдешь?” и “Банда коцов сейчас добралась до врачей”. 

Согласно видео, опубликованному в Facebook* Георгием Мумладзе, в собрании на проспекте Руставели участвовали не менее 200 человек. Многие коллеги Чахунашвили пришли на акцию в белых врачебных халатах. Во время дождя протестующие укрывались под зонтиками. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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